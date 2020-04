Nintendo WII Fit per Allenarsi a Casa

Come Funziona

Sul sito nintendo.com, al momento del lancio si poteva leggere:

"Niente più grasso in eccesso per i geek malati" di videogame. Introducendo la propria data di nascita e l'altezza, il programma - che una volta inserito nella console si trasforma in un nuovo canale del menu principale e non necessita più del disco di installazione - calcola l'indice di massa corporea (BMI) e su di esso crea un programma di allenamento personalizzato. Wii si comporta insomma esattamente come farebbe un personal trainer, con l'unica differenza che nel primo caso il costo totale è in unica soluzione (come dicevamo, nel 2008 di 89 euro) e non vi è necessità di spostarsi da casa per aumentare il dispendio calorico giornaliero".

Wii Fit permette a 8 diverse persone di tenere traccia degli allenamenti, dei progressi e del tempo dedicato alle varie sessioni di esercizi quotidiani. Le categorie di training (aerobica, allenamento muscolare, yoga e giochi di equilibrio) comprendono 40 diverse attività tra cui hula hoop, salto con gli sci, sfida flessioni, boxe a ritmo, piegamenti con vogata, affondi e le posizioni classiche di yoga.