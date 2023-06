Nintendo WII Fit per Allenarsi a Casa

La trovata di Nintendo per la sua " casual console ", sorgente di guadagni niente affatto casual, concretizza la più clamorosa eccezione alla corrispondenza tra videogaming e "adiposità". Usando la Balance Board come pedana sensibile al peso e agli spostamenti, il " giocatore-faticatore " può eseguire svariati esercizi ginnici e di training corporeo seguendo i programmi preimpostati nel software Wii Fit.

Di grande impatto innovativo, Wii è una console di videogiochi fitness che sfrutta le capacità wireless permettendo di trasformare una "macchina da gioco" in un vero e proprio strumento poliedrico; oltre ai classici giochi di intrattenimento, con Wii Nintendo è stata in grado di lanciare i programmi di allenamento e cura personale, grazie a Wii Fit (pacchetto di gioco-allenamento dotato di software e strumenti elettronici di controllo).

I migliori giochi per Nintendo Wii

Online sono disponibili molti giochi per Nintendo Wii. Alcuni di essi però sono stati in grado di scalare la classifica delle preferenze da parte degli utenti, totalizzando il maggior numero di recensioni positive, ordinativi e feedback a cinque stelle post-acquisto. Eccoli:

Just Dance Disney Party 2

Tra i must have della Wii, troviamo questa versione di Just Dance, che combina il miglior gioco di ballo per tutta la famiglia con le canzoni delle serie TV più seguite di Disney Channel. Balla come le stelle delle principali serie TV e dei film più famosi di Disney Channel: grazie a un'ampia scelta di brani per tutta la famiglia, mosse di ballo davvero coinvolgenti e un'esperienza di gioco adatta anche ai più piccoli, i bambini di ogni età potranno divertirsi a ballare con amici e familiari. I bambini potranno diventare i protagonisti dei propri video musicali, creando le proprie mosse di ballo e diventando le vere stelle di Disney Party. La modalità Karaoke consente ai bambini di ballare al ritmo dei propri brani preferiti ma anche di cantare per guadagnare punti bonus.

Mario Tennis: Ultra Smash

Questo gioco è il settimo della serie di giochi sportivi Mario Tennis. Oltre alle caratteristiche dei precedenti giochi della serie, Ultra Smash fa sì che i giocatori possano diventare giganti grazie al Megafungo. Il gameplay di Mario Tennis: Ultra Smash riprende la stessa peculiarità degli altri capitoli della serie: ogni giocatore dovrà segnare un punto nel campo avversario rafforzando i propri colpi in base al supporto di diverse piattaforme che compaiono sul suolo. In tutto le modalità di gioco sono cinque: Megasfide, Tennis classico, Scalata dei campioni, Megapalleggi e Sfide online.

Trivial Pursuit

Il nuovo titolo di Electronic Arts ispirato al famosissimo e pluripremiato gioco da tavolo Trivial Pursuit metterà a dura prova le vostre conoscenze di cultura generale. Sfidate amici e parenti per vedere "chi ne sa di più", oppure giocate da soli per battere il vostro record personale e migliorare giorno dopo giorno. Trivial Pursuit è stato realizzato sulla base del gioco originale, con una straordinaria veste grafica, nuove tipologie di domande e nuovi quesiti aggiuntivi. L'innovativa modalità di gioco veloce "Sfida tra Amici", aggiunge una nuova sfida collettiva che riuscirà a coinvolgere tutti, chiedendo ad ogni giocatore di indovinare se l'avversario riuscirà a rispondere alla domanda correttamente.

The Lego Movie Videogame

Trasforma l'ordinario in straordinario e sperimenta la migliore esperienza di costruzione LEGO nel nuovo The LEGO® Movie Videogame. Entra nel mondo di Emmet, un perfetto e comune cittadino medio, rispettoso delle regole, che viene erroneamente identificato come una persona dotata di capacità straordinarie e l'unico in grado di salvare il mondo. I giocatori lo guidano, nel suo percorso che lo porterà a diventare amico dei personaggi sconosciuti che incontrerà, mentre affronta una missione epica per fermare un tiranno malvagio, un viaggio per il quale Emmet è disperatamente impreparato e che darà vita ad esilaranti situazioni.

Call of Duty: Modern Warfare 3

La serie di giochi d'azione in soggettiva più venduta di tutti i tempi torna con l'epico seguito di Call of Duty®: Modern Warfare 2, vincitore di diversi premi come Gioco dell'anno. Modern Warfare 3 consente un'esperienza multigiocatore che continua ad alzare il livello concentrandosi su frenetici scontri a fuoco, insieme a caratteristiche innovative che supportano e valorizzano molti tipi di stile di gioco. Le serie di uccisioni sono state riprogettate, ci sono nuove modalità di gioco e il sistema di avanzamento arma migliora il tuo arsenale con il passare del tempo.

Ecco gli altri titoli per Nintendo Wii che vanno per la maggiore tra chi acquista i videogiochi online: