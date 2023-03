Neuroni specchio e apprendimento motorio imitativo

Dimostrazione e successiva emulazione si rivelano elementi fondamentali allo scopo, in quanto creano le migliori basi per l'apprendimento.

Riferendoci in questa sede esclusivamente all'apprendimento per imitazione, diamo uno sguardo generale al concetto di " apprendimento ".

La scoperta fu un vero e proprio caso di serendipità, quindi un misto di fortuna e casualità. Per la loro caratteristica di riflettere le azioni viste come se "ci si specchiasse" venne dato loro il nome di " neuroni specchio ". Per il conflitto etico di eseguire studi con micro-elettrodi interni nell'uomo, vennero poi usate varie nuove metodiche diagnostiche – grazie soprattutto a Marco Iacoboni – che sarebbero state fondamentali per sancire la presenza di questa classe nella nostra specie. Le principali aree specchio scoperte sono:

Apprendimento Motorio

Come avviene l’apprendimento motorio?

L'apprendimento, per dirla in breve, è l'acquisizione di una "tecnica" che potrà essere riproposta successivamente; nello specifico, l'apprendimento motorio è l'acquisizione di un nuovo pattern (modello) che comprende un'azione, un comportamento e un'espressione.

L'apprendimento motorio comprende sempre tre stadi:

Coordinazione grezza Coordinazione fine Autonomo o della disponibilità variabile.

I neuroni specchio ricoprono senz'altro un ruolo fondamentale nel primo stadio, e con la ripetizione si passerà successivamente agli altri due stadi.

Il concetto di imitazione può essere interpretato in due modi:

il primo si riferisce alla capacità di un individuo di replicare un atto, appartenente al suo repertorio motorio, dopo averlo osservato da altri; il secondo presuppone che un individuo, osservando un atto altrui, apprenda quel pattern d'azione nuovo arrivando a svolgerlo, tramite la ripetizione, in modo sempre più dettagliato.

L'imitazione è essenziale per l'apprendimento. Nell'osservazione di un atto motorio non presente nel nostro "database", i neuroni specchio si attivano spezzettando l'atto osservato in più frammenti. Ogni frammento corrisponde ad un movimento già immagazzinato, transitivo oppure no; poi, tramite la collaborazione di altre aree frontali, tutti questi frames vengono assemblati permettendo la riproduzione del gesto attraverso la definizione di un nuovo pattern motorio.

Come impostare l’apprendimento motorio

È evidente come i processi attentivi siano importantissimi durante la visione dell'atto motorio. In base a questo, un buon personal trainer seguirà specifiche linee guida ogni qual volta si troverà a dover far apprendere un nuovo esercizio.

Di seguito ci riferiremo quasi esclusivamente agli esercizi motori di multiarticolari (che coinvolgimento di più articolazioni) i quali – vista la tendenza dei neuroni specchio di attivarsi maggiormente per atti motori complessi e non per singoli movimenti muscolari – sono da preferire nella maggioranza dei casi pratici. Oltretutto, i multiarticolari risultano indispensabili per quasi tutti gli obiettivi ricercati dai vari soggetti (ipertrofia muscolare, sviluppo della forza massima, dimagrimento, allenamento funzionale ecc).

In questi esercizi rientrano sicuramente: vari tipi di Squat, vari tipi di Stacchi, vari tipi di Affondi, Lat machine o Trazioni alla sbarra, Distensioni in panca piana e inclinata con bilanciere o manubri, Spinte in alto con manubri o Military Press, Panca Piana presa stretta o Dip alle parallele, Sit Up ed altri ancora.

Appare scontato come, negli anni, un bravo personal trainer debba aver appreso l'esecuzione perfetta di ogni esercizio, in modo da riproporlo nella maniera più corretta possibile – tale viene definita capacità dimostrativa. Ricordiamoci che per il cliente tale gesto motorio potrebbe non essere mai stato visto prima, o alla meno peggio mai svolto e, per fare in modo che riesca a padroneggiarlo al meglio, è necessario dare un input corretto fin dalla prima seduta.

È buona norma fornire anche una breve spiegazione dell'esercizio che si vuole far svolgere. Attenzione però, sarebbe totalmente inutile e fuorviante trasmettere informazioni eccessive. La soluzione migliore, grazie anche alla conoscenza del sistema specchio, è sicuramente quella di dare una piccola spiegazione mentre si mostra l'esercizio.

La velocità di esecuzione della dimostrazione dovrebbe essere la più naturale possibile – perciò né troppo lenta, né troppo veloce – dando la possibilità ai neuroni specchio di codificare la giusta tempistica esecutoria. Sempre riguardo la velocità di esecuzione è importantissimo far apprendere correttamente la fase eccentrica, che dev'essere più lenta della concentrica e ben controllata.

Non sarà necessario stare delle ore a dimostrare l'esercizio; 5-6 ripetizioni (rep) dovrebbero essere più che sufficienti. È anche importante attendere qualche secondo prima di far eseguire il gesto, per lasciare il tempo di comprendere ed elaborare tutto quanto. Se proprio fosse indispensabile, si potrebbe dare un "rinforzo" mettendosi di fronte e svolgendo il movimento in contemporanea al soggetto, in modo da attivare ulteriormente i processi imitativi; è sempre meglio mettersi di fronte al cliente poiché durante l'imitazione i neuroni specchio risultano attivi per l'osservazione specchiata con congruenza spaziale e non anatomica.

Ci si potrebbe limitare a dare inizialmente pochi accorgimenti, per non distrarre troppo l'attenzione dall'esecuzione e per non calarsi fin da subito nei dettagli, preferendo la forma globale del movimento. In un secondo momento (terza o quarta seduta in linea di massima) sarà possibile dedicarsi più ai dettagli, magari in taluni casi facendo eseguire delle piccole variazioni per favorire l'attivazione maggiore di un distretto muscolare a discapito di un altro.