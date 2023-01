Nausea e inappetenza post allenamento: perché si verificano

Anche in questo caso si tratta di eventi che hanno ragioni ben precise e che non devono spaventare ma se conosciute è possibile affrontarle e cercare di capire come arginarle.

Durante l' attività fisica e nelle ore immediatamente successive il corpo è sotto il controllo del sistema nervoso simpatico e questo fa in modo che l' apparato digestivo non sia attivo.

Quando si fa sport un maggior flusso di sangue arriva ai muscoli , così da aiutare il corpo a compiere il movimento. In questa fase si stimola anche la produzione di adrenalina , si assiste a un aumento della frequenza cardiaca e il sistema nervoso simpatico restringe i vasi sanguigni che entrano nel sistema gastrointestinale , limitando l'afflusso di sangue in quella zona .

Inoltre, diversi studi hanno confermato come la corsa , soprattutto se portata avanti per lunghe distanze, possa alterare la mucosa gastrointestinale, anche in questo caso con ogni probabilità a causa della riduzione del flusso sanguigno e dell'ossigeno.

I motivi che spingono molte persone a non avere fame o a provare fastidiose sensazioni di nausea post allenamento non si esauriscono però qui.

Come contrastare nausea e inappetenza con l’alimentazione

L'alimentazione è fondamentale quando ci si allena perché incide enormemente sulla performance e sulla sensazione di nausea e inappetenza.

Eccezion fatta per casi specifici o indicazioni differenti di nutrizionisti sportivi, in linea di massima è consigliabile non rimanere completamente a digiuno in vista di un allenamento ma fare sempre uno spuntino due ore prima perché mangiare poco può portare proprio alla nausea.

Ovviamente le porzioni devono essere contenute ed è necessario rispettare i tempi giusti, onde evitare di andare incontro nuovamente alla nausea, ma questa volta perché il pasto risulta troppo vicino allo sforzo fisico.

Servono infatti circa un paio di ore perché il cibo solido venga scomposto dallo stomaco ed entri nell'intestino ed è quindi importante aspettare a sufficienza. Indicativamente da 2 a 3 ore dopo i pasti principali e da una o 2 dopo colazione e spuntini.

Ovviamente anche quello che si mangia incidere sulla nausea. Gli alimenti ricchi di fibre, grassi e proteine hanno più probabilità di svilupparla, soprattutto a ridosso dell'allenamento, quando è meglio preferire un frutto.

Fondamentale, inoltre, non sottovalutare l'idratazione, assumendo almeno 2 litri di acqua al giorno e ricordandosi di arrivare all'allenamento non in deficit di liquidi, soprattutto se lo si compie nel pomeriggio. La disidratazione infatti, anche leggera, peggiora la performance e aumenta i rischi di infortunio.