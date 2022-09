Edoardo Monaco Wellness Coach

Sono un personal trainer specializzato in allenamento e benessere per donna da quasi 10 anni. Ho lavorato 2 anni a Milano prima di aprire un centro personal esclusivo nella mia città, Catania, riservato solamente alle donne e al loro benessere. Penso che ogni donna abbia bisogno di essere capita in palestra e che i suoi obiettivi non vengano sottovalutati o generalizzati come spesso accade