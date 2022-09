Sono Francesca Silva, un ex runner agonista e ora personal trainer. La mia specialità erano i 400 e gli 800 metri su pista. Ho sempre amato il movimento in tutte le sue forme. Pratico sport da quando sono molto piccola e per me è sempre stato difficile stare ferma! Questa mia grande passione mi ha spinta a studiare e provare sulla mia pelle diverse discipline come lo yoga , l' allenamento funzionale , la corsa e persino le arti marziali . Penso che lo sport sia uno strumento potentissimo in grado di formare un corpo e una mente forte. La mia missione è quindi quella quella di far innamorare più persone possibili al movimento del corpo, che è incredibile in tutte le sue sfaccettature.