È consigliato presentarsi già vestiti adeguatamente per l'allenamento e con un tappetino.

La pratica del risveglio del mattino con Agnese Marcolin per risvegliare il nostro corpo e prepararlo alla giornata che ci attende.

Come si svolgerà l'allenamento?

Questa lezione di Hatha Flow della durata di 45 minuti, è mirata a risvegliare il corpo in maniera equilibrata a inizio giornata. Lo scopo è quello di dargli la flessibilità e la carica necessaria per affrontare tutti gli impegni quotidiani, con il sorriso sulle labbra e la mente vigile. In questa pratica adatta a tutti ,si alternano Asana, (esercizi fisici), Pranayama (respirazione) e rilassamento finale.

Rispetta e ascolta sempre il tuo corpo. Fermati o riduci l'intensità dello sforzo se inizi a percepire fastidio o dolore.

