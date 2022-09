Un percorso di 5 km di camminata, adatta a tutti, da affrontare in 2 ore con attività iniziale di stretching e defaticamento finale. La preparazione iniziale è a cura delle due trainer Cristina Turini e la mezzofondista Najla Aqdeir.

Rispetta e ascolta sempre il tuo corpo. Fermati o riduci l'intensità della camminata se inizi a percepire fastidio, dolore o affaticamento eccessivo.

Buon divertimento e buon allenamento con Mypersonaltrainer Days!

Per saperne di più

Najla Aqdeir

Najla, 27 anni, originaria della Libia, arriva in Italia nel 2005 e dopo un primo periodo di ambientazione un po' difficile scopre il mondo dell'Atletica Leggera. Mezzofondista attualmente in forza alla Sprint Academy, Najla ha corso in tantissime discipline con la Bracco Atletica ma vuole puntare ora alle distanze più lunghe.

Najla ha due grandi passioni: lo sport e aiutare chi ha bisogno, due interessi che è riuscita a unire con il suo grande entusiasmo, con diversi progetti sociali volti ad aiutare i più giovani diffondendo la pratica della corsa come attività che aiuta a vivere meglio e come via d'uscita da situazioni difficili.

Il suo obiettivo? Vincere tutto e trasmettere un messaggio importante: lo sport può essere un mezzo per trovare se stessi e affrontare le sfide che la vita ci pone davanti, come ha fatto Najla, che ha iniziato a scuola con la corsa campestre e non si è più fermata.