Lower Body Workout - 2 ottobre ore 14h30 - Spazio Outdoor gradoni

Una sessione completa di esercizi a corpo libero per la parte inferiore del corpo, in particolare quadricipiti, femorali, glutei, polpacci e addome, a cura della coach Rosanna Palmato. Il workout è adatto a tutti e non è richiesto l'uso di pesi.

Durata: 45 minuti

Quando e dove?

In occasione dell'evento Mypersonaltrainer Days il Lower Body Workout verrà eseguito il giorno 2 ottobre alle ore 14h30 nello spazio Outdoor, area Gradoni, dell'Arco della Pace a Milano.

È consigliato presentarsi già vestiti adeguatamente per l'allenamento.

Come prenotarsi?

Puoi prenotarti alla lezione di Lower Body Workout con Rosanna Palmato, cliccando qui ->>

Con chi ti allenerai?

Rosanna Palmato: Istruttrice di total body, fit Pump e step