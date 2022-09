Monia Di Cocco Istruttrice di funzionale

Per anni lavora nelle attività di ristorazione della sua famiglia, coltivando da sempre la passione per lo sport. Nel 2015 decide di intraprendere il percorso formativo per diventare istruttrice di Functional Training. Oggi è felice di essere una giovane mamma personal trainer, che aiuta tante donne a tornare in forma, pur allenandosi da casa. Ha creato dei workout a circuito per poter far allenare piu' donne possibili, riuscendo cosi, a conciliare lavoro, casa, famiglia, impegni ed attività fisica.