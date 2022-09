Elastic Band Workout - 1 ottobre ore 12h30 - Spazio Outdoor, prato

Una sessione di allenamento a cura di Tiziana Cavalletto (Tiziana Fitness Style) che unisce pilates, lavoro funzionale e aerobico. Verrà fornita a ciascun partecipante una fascia elastica, necessaria per il corretto svolgimento degli esercizi.

Durata: 45 minuti

Dove e quando?

L'Elastic Band Workout è in programma per il giorno 1 ottobre alle ore 12h30, in occasione dei Mypersonaltrainer Days, nello spazio outdoor - prato di Piazza Sempione.

È consigliato presentarsi già vestiti adeguatamente per l'allenamento e munirsi di un tappetino.

Come prenotarsi?

Puoi prenotarti all'Elastic Band Workout con Tiziana Cavalletto, cliccando qui ->>