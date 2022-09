Un workout AMRAP cardio total body, con Nicolò Famiglietti, per bruciare più calorie possibili in poco tempo. Per questo allenamento non avrai bisogno di pesetti.

Come si svolgerà l'allenamento?

Un allenamento perfetto per tonificare e bruciare tante calorie in poco tempo. 4 esercizi eseguiti per 6 ripetizioni senza mai fermarsi per 5 minuti. Si ripete per tre serie recuperando 1 minuto tra una serie e l'altra.

6 jumping jack

6 knee up

6 Lateral squat

6 push up

Per saperne di più Il protocollo AMRAP è una tipologia di allenamento molto usata nel crossfit. Di derivazione puramente anglosassone, AMRAP sarebbe l'acronimo di "as many reps / rounds as possible". In cosa consiste l'AMRAP? Un workout AMRAP richiede di completare il maggior numero di ripetizioni e/o di round. L'AMRAP è un allenamento ad alta intensità organizzato a Circuit Training (CT), con le seguenti caratteristiche: Numero variabile di stazioni (solitamente 5-6);

(solitamente 5-6); Ogni stazione prevede un esercizio diverso a mono - set , e dev'essere protratta per un tempo determinato (ad esempio 60'').

a - , e dev'essere protratta per un (ad esempio 60''). Il numero di ripetizioni è sempre quello massimo eseguibile;

è sempre quello eseguibile; Non è presente alcun recupero passivo (o quasi…);

è presente alcun passivo (o quasi…); Si possono eseguire uno o più giri di circuito, anche detti round ;

di circuito, anche detti ; In totale, un AMRAP dura dai 5 ai 30', ma non senza eccezioni.. In pratica, l'allenamento AMRAP richiede di eseguire più ripetizioni possibile nel tempo dedicato ad ogni esercizio prima di passare a quello successivo, per un determinato numero di stazioni. Una volta terminato il round/giro, si può riprendere dall'inizio.

Un consiglio per te

Rispetta e ascolta sempre il tuo corpo. Fermati o riduci l'intensità dello sforzo se inizi a percepire fastidio o dolore.

Buon divertimento e buon allenamento con Mypersonaltrainer Days!

Per approfondire: