Alte ripetizioni negli esercizi multiarticolari: a cosa servono?

In questo articolo parleremo delle alte ripetizioni applicate agli esercizi multiarticolari , con specifico riferimento allo sviluppo di forza e ipertrofia , soprattutto nell'ambito del bodybuilding .

La modulazione di intensità, volume e densità, a vantaggio o svantaggio di uno o dell'altro – mantenendo costante il grado di affaticamento globale - offre la possibilità di applicare stimoli allenanti differenti, complementari , ma che possono trovare diversa pertinenza in un ambito piuttosto che in un altro.

Attenzione però, non stiamo dicendo che sia il metodo migliore , o che l'ipertrofia citoplasmatica risponda solo a questo genere di stimolo. Ma semplicemente che si tratta di una tipologia di stimolo che può determinare effetti positivi.

Un risultato simile – anzi, per certi versi migliore – lo si può ottenere riportando le rep a medi valori ma aumentando il TUT singolo. Se ogni rep durasse 5'', ad esempio rallentando la fase eccentrica , o ponendo una pausa isometrica, basterebbero 9 rep totali (5 x 9 = 45).

Questo perché, con TUT singoli di " media entità" (diciamo circa 3'' ), 15 rep determinano un TUT di 45'' circa ad ogni serie (set). In tale arco di tempo avviene la moltitudine di fenomeni biochimici tale da indurre uno stimolo utile alla ricerca di forza resistente di breve durata e all' ipertrofia sarcoplasmatica :

Il concetto di "alto" o "elevato" è assolutamente da contestualizzare – basti pensare che, ad esempio nei circuit training destinati all'allenamento dei canottieri, si arriva tranquillamente ad eseguire 150 rep in un arco temporale di 7'.

Questo è il motivo per cui alte rep , rigorosamente associate a un modesto grado di affaticamento , costituiscono il sistema migliore per imparare un esercizio tecnicamente difficile o per correggere un'esecuzione lacunosa – in quest'ultimo caso poi, si interverrà con esercizi mirati, frammentati o modificati in maniera specifica.

Quali esercizi si prestano alle alte ripetizioni?

Sempre nell'ambito del bodybuilding, gli esercizi che si prestano di più alle rep elevate sono quelli destinati al cedimento muscolare.

Parliamo dei cosiddetti finisher, che più spesso hanno la caratteristica di essere monoarticolari (ad es. leg extension per i quadricipiti, croci con manubri per il petto, pull-down frontale per il gran dorsale e il gran rotondo ecc.).

Questo concetto, tuttavia, ha una derivazione indiretta.

I multiarticolari pesanti hanno la funzione principale di stimolare la forza massimale, a sua volta legata ad alti livelli di tensione muscolare (≥85% 1RM) e in presenza di un volume per così dire "allenante" – ottenibile riducendo il numero di rep ad ogni serie, aumentando queste ultime, e massimizzando in tempi di recupero (< densità).

Ciò escluderebbe, quindi, di adottare intensità inferiori, alle quali dovremmo associare ripetizioni più elevate (diciamo più o meno dalle 7 in su).

Nella giusta misura, potrebbero essere utilizzati ad alte rep alcuni complementari; parliamo sempre di esercizi multiarticolari, tra i quali potrebbero prestarsi maggiormente al cedimento quelli eseguiti su macchine isotoniche o ai cavi (ad es. leg press o hack squat per gli arti inferiori, chest press machine per il petto, trazioni alla lat machine per la schiena ecc.).