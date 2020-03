Mini Bike 2020: le 10 migliori Mini Cyclette fitness per casa

Mini Bike 2020

Come fare attività fisica indoor se non si ha spazio per grandi macchinari come ellittiche, tapis roulant, cyclette o spin bike? Una soluzione fattibile e alternativa alla palestra in casa è la mini-bike o mini cylette/pedaliera. Molto usata anche nell'ambito della riabilitazione, la mini bike ha il vantaggio di occupare veramente poco spazio e di poter essere usata non solo per tenere in movimento le gambe, ma anche le braccia.

La mini bike può infatti essere sistemata di fronte ad una seduta (anche sotto la propria scrivania se si sta lavorando), ma anche sul tavolo, premettendo di inserire le mani nelle classiche staffe della pedaliera (dopo averla pulita a dovere, ovviamente). Proprio come le normali cyclette, anche le mini bike sono dotate di vari livelli di resistenza che permettono di intensificare gli sforzi e renderli più efficaci e sono ideali per chi ha problemi o dolori alle articolazioni. Le pedaliere sono spesso dotate di display per tenere d'occhio le impostazioni e i dati.

Per approfondire: