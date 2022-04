Molte persone non riescono ad allenarsi non perché non abbiano voglia di muoversi e siano pigre, ma perché non riescono a trovare, nell'arco della propria giornata, un lasso di tempo abbastanza lungo da dedicare all' attività fisica . In realtà, a differenza di quanto si possa pensare comunemente, non serve necessariamente avere 45 minuti o più per fare uno sport : piuttosto di non fare nulla e di avere uno stile di vita sedentario , è molto meglio programmare dei mini allenamenti , ossia dedicarsi a sessioni di fitness brevi ma multiple. Ecco come organizzarsi.

Che cosa sono i mini allenamenti

Per mini allenamenti si intendono brevi e concentrate sezioni di fitness, che però si ripetono nell'arco della giornata: in pratica, invece di fare un allenamento unico e ininterrotto, lo si suddivide in più spezzoni non continuativi. In questo modo, ci si può muovere anche per soli 5-10 minuti alla volta: alla fine della settimana ci si sarà comunque esercitati per lo stesso tempo totale, solo che ci si sarà allenati in tanti momenti diversi. Non bisogna temere o dubitare: gli studi condotti in materia dimostrano che i mini allenamenti sono comunque efficaci.

Ma quanto tempo si dovrebbe dedicare idealmente all'attività fisica? Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani, bisognerebbe praticare ogni settimana almeno 150 minuti di esercizio aerobico a intensità moderata o, in alternativa, 75 minuti di esercizio aerobico a intensità vigorosa. Sarebbe importante anche fare due sessioni di fitness alla settimana per il potenziamento della forza. La maggior parte delle persone sceglie di allenarsi due-tre giorni alla settimana, ma nulla vieta di suddividere i minuti complessivi in blocchi più brevi e ravvicinati. I mini allenamenti consentono di muoversi per lo stesso numero di minuti consigliato dagli esperti e di ottenere benefici simili.