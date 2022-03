Migliorare la mobilità: la sfida di 4 settimane

Se si vogliono raggiungere risultati visibili però è necessario svolgere l' attività fisica specifica costantemente. Per rimanere motivati e portate avanti l'obiettivo senza incertezze, un trucco può essere quello di partecipare a una challange di mobilità.

Per contrastare il fenomeno lo stretching è molto utile ma lo è ancora di più lavorare sulla mobilità delle articolazioni , soprattutto quelle di collo, parte bassa della schiena, ginocchia e caviglie , praticando esercizi che stimolino l'intera gamma di movimento.

Cos’è e come funziona la challange di mobilità

Una challenge non è altro che una sfida della durata di 4 settimane, durante le quali tutti i giorni sono dedicati a un tipo di allenamento specifico.

Per compierla correttamente ogni settimana è necessario ripetere tre diversi allenamenti di mobilità: uno con movimenti in piedi, il secondo con movimenti a terra e il terzo con movimenti per le ginocchia.

Questo il programma settimanale da seguire.

Lunedì: mobilità in piedi

Martedì: mobilità a terra

Mercoledì: mobilità per le ginocchia

Giovedì: mobilità in piedi

Venerdì: giorno di riposo

Sabato: mobilità a terra

Domenica: mobilità per le ginocchia

Ogni settimana è necessario aumentare il numero di ripetizioni di ogni singolo esercizio, partendo da uno la prima, per poi arrivare a quattro l'ultima.

Il venerdì è il giorno dedicato al riposo e non è previsto alcun allenamento, ad eccezione, se si vuole, dello svolgimento di alcuni esercizi di allungamento delle articolazioni e dei muscoli, di una seduta leggera di yoga o di una passeggiata rilassante.