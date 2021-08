Microgradualità: Allenarsi in Sicurezza e Migliorare la Performance

In questo breve articolo spiegheremo meglio cos'è, a cosa serve e come applicare la microgradualità con l'obbiettivo di aumentare la performance in sicurezza .

Ora vediamo all'atto pratico, come poter applicare questo principio in palestra .

Come Allenarsi

Come allenarsi con microgradualità

L'applicazione della microgradualità riguarda sia i cicli del piano d'allenamento (micro, meso, macro), sia il programma della singola sessione.

Inoltre, a turno, dovrebbe interessare: intensità, volume e densità, e tutti i parametri ad essi correlati (rep totali, rep VS set, recuperi, tempi di tensione muscolare ecc.).

All'apparenza, il principio sembrerebbe piuttosto intuitivo; ma è comunque necessario fare un paio di esempi per chiarire meglio il concetto.

Microgradualità nell'aumento dell'intensità nel mesociclo

Ipotizziamo di inserire un mesociclo di 6 settimane dedicato all'aumento di forza pura. Le tabelle saranno organizzate in split con multifrequenza dello stimolo muscolare nel microciclo, costituite da esercizi multiarticolari pesanti, con TUT e recuperi adeguati, e intensità >85% del 1RM

Prendiamo come riferimento l'allenamento di cosce, glutei e bassa schiena. Nelle tabelle A, B e C compariranno rispettivamente: squat, stacco da terra e affondi con bilanciere una gamba per volta.

Nella tabella A l'esercizio dominante sarà lo squat, diciamo con 3 set da 6 rep vicinissimo al cedimento [ad es. con 100 kg]. Seguiranno 2 set da 7-8 rep di stacco da terra e affondi con riserva (diciamo a buffer 2-4, a seconda delle capacità).

Nella tabella B e C il principio si ripete, inserendo come esercizi dominanti lo stacco da terra in uno e l'affondo con bilanciere nell'altro.

Ragionando per microgradualità, un microciclo dopo l'altro, andremo ad aumentare il parametro dell'intensità senza ridurre il volume. Questo può essere fatto aumentando il sovraccarico e le set – eventualmente i recuperi – ma diminuendo al tempo stesso le rep.

Al secondo microciclo per intenderci, nella tabella A lo squat verrà eseguito in 4 set da 5 rep aumentando di 2,5-5,0 kg in totale [ad es. con 102,5-105,0 kg]; nel terzo, diventerà un 5 set da 4 rep quasi in forzate [105,0-107,5 kg]. Gli altri due esercizi invece, potranno essere mantenuti allo stesso modo o, per i più audaci, si potrà aumentare il sovraccarico riducendo le rep e quindi mantenendo il buffer.

Se i calcoli sono giusti, l'andamento di crescita dovrebbe rimanere costante fino al termine delle 6 week.

Microgradualità nell'aumento dell'intensità all'interno della sessione

Ipotizziamo un allenamento con l'aiuto di uno spotter. Cominciando un esercizio di distensione su panca con 75 kg totali alla prima serie (set) ed effettuando 8 ripetizioni (rep) portate a cedimento, volendo ridurre le rep di una o due al massimo nella seconda set e raggiungendo nuovamente il cedimento, l'incremento del sovraccarico dovrà corrispondere a 2,5 kg al massimo.

Se il recupero è adeguato, si potrà aumentare nuovamente di 2,5 kg per ridurre di altre due rep alla terza set; se invece l'incremento è maggiore o il recupero insufficiente, anche senza altri aumenti, il cedimento potrebbe insorgere comunque prima.

Non dimentichiamo che, anche garantendo recuperi sufficientemente lunghi, esaurendo i fosfageni e accumulando acido lattico, ad un certo punto non è più possibile mantenere la stessa efficienza. Quindi, volendo eseguire più di 3 set (4, 5 o più), anche volendo lavorare a cedimento, per mantenere un'altissima intensità nelle ultime set è consigliabile mantenere una riserva (buffer) di una o due rep nella prima (talvolta anche nella seconda).

Una piccola riserva nella prima set è anche utile a preparare meglio la muscolatura, prevenendo gli infortuni e migliorando la performance nelle set centrali e finali.