Metodo degli Sforzi Pesanti: in Cosa Consiste

Quindi, se decidessimo di adottare "massicciamente" tale sistema, potremmo farlo ma a fasi distanziate (vedi tabella 1) tra loro da periodi di almeno 4-6 settimane - in cui adotteremo altre metodologie.

Il metodo degli sforzi pesanti è un sistema concepito per incrementare sia la forza che la massa muscolare .

In Cosa Consiste

In pratica, mediante un piramidale a basse ripetizioni (rep) si cerca di raggiungere dei carichi sub-massimali al fine di stimolare massimamente il sistema nervoso (SN).

Successivamente, utilizzando un carico ottimale pari all'80-85% del massimale (1RM), si stimola l'ipertrofia delle fibre muscolari, aumentando i diametri trasversi ed assicurando la materia base della forza muscolare.

La proposta parte dal presupposto che ogni stimolo che aumenta l'intensità dell'attività muscolare, anche se di durata breve, lascia una "traccia" nel sistema nervoso. Questa traccia persiste per un certo tempo e può influire notevolmente sull'attività muscolare successiva aumentandone l'effetto.

Il metodo risulta efficace solo se utilizzato in condizioni di pieno recupero (soprattutto a livello di SN) e può essere utilizzato in maniera continuativa per brevi periodi.