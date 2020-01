Metodo POM: Allenamento e Ciclo Mestruale

Introduzione Il metodo POM è un sistema di allenamento prettamente femminile che tiene conto del ciclo mestruale. Infatti, efficacia dell'allenamento e flussi ormonali fisiologici sono due elementi strettamente correlati tra di loro. Shutterstock Ciò è vero in entrambi i sensi, poiché alcuni ormoni subiscono l'effetto dell'attività motoria e della conseguente situazione metabolica, mentre altri ormoni incidono direttamente sulla performance del workout e sul relativo recupero fisico. Sfruttare efficacemente le variazioni ormonali sarebbe quindi un bel vantaggio, nel breve e nel lungo periodo, soprattutto qualora si tratti di allenamento femminile. Infatti, il corpo della donna subisce periodicamente (mensilmente) vere e proprie "tempeste ormonali" che si possono riassumere nel termine ciclo mestruale. Iniziamo dunque specificando cos'è il ciclo mestruale e come si differenzia. Per approfondire: Estetica Femminile e Ipertrofia Muscolare

Metodo POM Come abbiamo anticipato, POM è l'acronimo che descrive le tre fasi del ciclo mestruale, ovvero Post mestruale, Ovulatoria, Mestruale. Il metodo POM si basa infatti sulla ciclizzazione dell'allenamento in base ai flussi ormonali tipici della donna. Il metodo POM prevede una tipologia differenziata di training per ognuna delle singole fasi citate, ciascuna della durata di 9 giorni. La programmazione, che deve avere inizio il primo giorno dal termine delle mestruazioni, viene strutturata come segue. Redazione Fase post-mestruale del metodo POM la prima, della durata di 9 giorni e caratterizzata dalla presenza dell'ormone ipofisario FSH, è solitamente accompagnata ad una condizione psicologica ottimale. La sensibilità propriocettiva è elevata, la mobilità articolare è maggiore e la forza è sufficiente. Si procede quindi con un programma di capillarizzazione attraverso l'utilizzo di specifici circuiti da effettuare in 5 sedute di allenamento totali. Ormoni Stato Fisico Allenamento Fase Frequenza FSH Migliori condizioni psicologiche, elevata sensibilità propriocettiva, maggiore mobilità articolare, buona condizione di forza Capillarizzazione a circuit training 9 giorni 5 sedute di allenamento Fase ovulatoria del metodo POM In questa seconda fase (9 giorni) si entra nel periodo in cui i livelli di progesterone iniziano ad aumentare. È quindi particolarmente indicata l'attività aerobica, che potrà beneficiare della migliore vascolarizzazione del periodo ovulatorio, seguita da allenamenti anaerobici nel periodo post-ovulatorio caratterizzati da una condizione di maggiore forza. Le sedute allenanti saranno di tipo "total body" da eseguire in 4 modalità Ormoni Stato Fisico Allenamento Fase Frequenza Produzione progressiva Buone condizioni di forza e psicologiche Anaerobico 9 giorni 4 sedute di allenamento Fase mestruale del metodo POM Terza ed ultima fase della durata di 9 giorni, sono caratterizzati da una condizione fisica e psicologica progressivamente calante; i livelli di estrogeni e progesterone subiscono un crollo repentino. È quindi consigliato non affaticarsi con allenamenti pesanti, ed invece effettuare 3 sedute di allenamento prevalentemente aerobiche a medio - bassa intensità; nei giorni di mestruazione, dedicarsi ad esercizi per la mobilità articolare e di rilassamento come lo stretching e il training autogeno. Ormoni Stato Fisico Allenamento Fase Frequenza Progressivo crollo di estrogeni e progesterone Affaticamento psico-fisico, umore compromesso, equilibrio emotivo e stato d'animo precari Aaerobico 9 giorni 3 sedute di allenamento aerobico, 1-2 sedute di stretching e training autogeno in fase mestruale Quella che abbiamo riportato è ovviamente una semplificazione, schematizzata e piuttosto "stringata". Il metodo è, in verità, assai articolato e comprensivo di sedute allenanti diversificate a seconda delle fasi del ciclo.