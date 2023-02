Metodo Franklin: cos'è, come funziona, benefici

Il Franklin method è un nuovo modo di allenarsi in cui l' approccio mentale corretto potenzia la parformance -e il risultato- del proprio corpo. Ci si allena ovunque: nato come attività riabilitativa per malati neurodegenerativi, è diventata una pratica di supporto anche a livello artistico perché migliora postura , flessibilità, e consapevolezza del proprio corpo.

Franklin Method: cos'è?

Come è nato il Metodo Franklin? Metodo di allenamento basato sul concetto di neuroplasticità e sulla visualizzazione neurocognitiva dinamica per migliorare la funzionalità del fisico, ideato nel 1994 dal ballerino svizzero Eric Franklin, e contempla quale attività eterogenee, diverse tecniche applicabili a vari campi del movimento, dal pilates allo yoga, dalla danza alla fisioterapia fino alla riabilitazione. E' molto utilizzato come pratica da ballerini, attori e sportivi per il miglioramento della performance artistica o atletica.

Il concetto che sta alla base del Franklin Method, e il nuovo approccio di movimento, è quello di neuroplasticità: grazie alla visualizzazione neurocognitiva dinamica, infatti, si riesce a potenziare la funzionalità del proprio corpo. Se pensiamo di svolgere un'azione che consente un cambiamento, l'attività fisica in questione diventa lo strumento per il raggiungimento dell'obiettivo.

I trainer del Franklin Method, che spesso insegnano anche yoga e pilates a cui è spesso associato come lezione in sala fitness, ad esempio, utilizzano per condurre la sessione molte metafore, come ad esempio immaginare che la spalla possa essere una spugna, o la respirazione un ventaglio che si apre, ecc