Meglio gli squat thrust o i burpee?

Sebbene i termini squat thrust e burpee siano spesso usati in modo intercambiabile, non si riferiscono allo stesso esercizio, ma sono invece variazioni dello stesso esercizio di partenza, ovvero dello squat .

Come si eseguono

Squat Thrust

Iniziare in posizione eretta, accovacciarsi e appoggiare le mani sul pavimento di fronte a sé.

Calciare energicamente entrambi i piedi all'indietro, in modo da finire in una posizione di plank. A questo punto il corpo dovrebbe formare una linea retta dal collo alle caviglie.

Spingere di nuovo con vigore entrambi i piedi per tornare alla posizione accovacciata.

Alzarsi e tornare ad assumere una posizione eretta.

Ripetere l'esercizio per il numero di volte che si riesce a sostenere, a seconda del proprio livello di allenamento.

Burpee

Iniziare da posizione eretta.

Fare un salto verso l'alto e scendere fino ad arrivare in posizione di squat.

Accovacciarsi e appoggiare le mani sul pavimento di fronte a sé.

Calciare energicamente entrambi i piedi all'indietro, in modo da finire in una posizione di plank. A questo punto il corpo dovrebbe formare una linea retta dal collo alle caviglie.

Spingere di nuovo con vigore entrambi i piedi per tornare alla posizione accovacciata.

Ritornare alla posizione di partenza con un salto in alto, battendo le mani con le braccia sopra la testa.

Atterrate mantenendo le ginocchia leggermente piegate e le caviglie morbide per evitare il sovraccarico delle articolazioni.

Ripetere l'esercizio per il numero di volte che si riesce a sostenere, a seconda del proprio livello di allenamento.

Livello di difficoltà

Il burpee è un esercizio più impegnativo a causa del salto nel finale, che aumenta lo sforzo a livello cardiovascolare e la potenza richiesta da parte dei muscoli delle gambe.

Oltre alla versione base, esistono diverse varianti, ma per i principianti, meglio iniziare da questa, perfezionarla e solo in un secondo momento pensare di introdurre delle modifiche che intensifichino l'esercizio. Indicativamente, quando si riesce a completare facilmente una serie da 15 a 20 burpee, mantenendo una buona postura e senza andare in carenza d'ossigeno, si è pronti per passare al livello successivo.