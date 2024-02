L' esercizio fisico gioca un ruolo fondamentale associato alla dieta per il dimagrimento . Correre o camminare sono tra le attività più semplici e alla portata di tutti. Ma qual è la scelta migliore per perdere peso ?

Meglio correre o camminare : fattori individuali

Se correndo si bruciano più calorie, è altresì vero che non tutti sono in condizioni fisiche, individuali, di salute, per farlo ed è quindi preferibile che si dedichino a camminate. Soprattutto per il rischio maggiore di infortuni. Inoltre, l'attività fisica deve rappresentare anche un piacere per essere mantenuta con costanza nel tempo, quindi anche la preferenza del singolo soggetto è da considerare come fattore di scelta.

I fattori individuali da tenere in considerazione sono: