Massa Muscolare: Perché non Aumenta nonostante l'Allenamento

A volte nonostante ci si alleni duramente e in modo corretto l'aumento della massa muscolare non corrisponde a quanto ci si aspetterebbe . I motivi molto spesso non sono strettamente legati all'allenamento ma dipendono da avvenimenti esterni.

Ci si allena da molto tempo

Dopo diverso tempo che si allena la forza l'aumento della massa muscolare diminuisce rispetto alle prime volte.

Uno studio pubblicato nel maggio 2003 sull'European Journal of Applied Physiology ha osservato per 21 settimane neofiti dell'allenamento e persone solite dedicarsi al fitness con costanza, riscontrando come i primi avessero guadagnato tre volte più muscoli rispetto ai secondi. La causa è da attribuire a un processo chimico chiamato sintesi proteica muscolare, che in chi parte da zero rimane elevata per circa due giorni dopo ogni allenamento, rispetto a meno di un giorno negli atleti più avanzati.

Più a lungo ci si allena, più è quindi difficile costruire muscoli velocemente. Per farlo è necessario cambiare metodo. In uno studio pubblicato nell'ottobre 2015 sul Journal of Strength and Conditioning Research, i ricercatori hanno scoperto che atleti esperti sono stati in grado di aumentare la massa muscolare allenandosi con pesi pesanti ed eseguendo serie da 8 a 12 ripetizioni, oppure utilizzando pesi più leggeri con ripetizioni elevate, da 25 a 35, continuando fino all'esaurimento delle forze.