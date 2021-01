Mascherine Sportive per Riaprire le Palestre: novità dalla Francia

In Francia, così come in Italia e in buona parte d'Europa, le palestre sono chiuse da mesi perché reputate tra i luoghi d'incontro a maggior possibilità di trasmissione del virus Covid-19. Chi era solito frequentarle, anche diverse volte a settimana per allenarsi con costanza, ripiega ormai da tempo su allenamenti casalinghi più o meno efficaci ma è indubbio che l'assenza, o la diminuzione di macchinari specifici, faccia in molti casi la differenza in termini di risultati. Per i frequentatori di palestre, però, adesso c'è una buona notizia: la Francia sta preparando le mascherine da sport.

Mascherine sportive per la riapertura delle palestre Ad annunciare questa novità è stata la ministra allo sport, Roxana Maracineanu, dichiarando come lo scopo dell'operazione sia proprio quello di riaprire le strutture sportive, consentendo così, grazie all'uso del nuovo dispositivo sanitario, la ripresa dell'attività sportiva nei luoghi chiusi, nonostante la pandemia. Manca solo la certificazione finale La nuova mascherina ideata per fare sport non è ancora stata omologata, quindi la riapertura delle palestre non sarà immediata, ma è bastato l'annuncio per riaccendere l'entusiasmo negli sportivi francesi, orfani da tempo del loro luogo d'incontro preferito. «Le mascherine sono attualmente in preparazione. - ha spiegato la ministra Roxana Maracineanu - Il ministero lavora a stretto contatto con le autorità sanitarie per stabilire la norma di questi presidi medici di protezione individuale, che potrebbero essere riservati a tutti gli sportivi».

Attività sportive al momento ferme In vista del lancio ufficiale di questo prodotto, la notizia che si stia lavorando con decisione in questa direzione ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche ai molti proprietari di palestre e a tutti coloro che lavorano in ambito fitness nel paese d'Oltralpe, visto che al momento la ripresa di molte attività sportive sembrava ancora un miraggio. A causa della pandemia e dell'aumento vertiginoso dei casi, soprattutto a partire dalla fine dell'estate 2020, le palestre sono chiuse su tutto il territorio nazionale dallo scorso ottobre, ed è di alcuni giorni fa la decisione del governo di vietare in modo categorico ogni tipo di attività sportiva al chiuso. In Francia, l'attività fisica rimane autorizzata esclusivamente all'aperto, ma solo in forma individuale e nel rispetto del coprifuoco che, a differenza di quanto avviene in Italia, scatta ogni sera, già a partire dalle ore 18. L'importanza dello sport «Lo sport - ha sottolineato la ministra - ha subito un forte impatto perché non può rispettare le distanze di sicurezza imposte dalla crisi. Con queste mascherine sportive, che stiamo per mettere a norma, speriamo di poter ristabilire questo equilibrio fra lo sport, essenziale per la salute dei francesi, e le precauzioni che si devono prendere a causa della crisi». A cambiare, almeno in parte, la situazione potrebbe essere dunque proprio l'arrivo sul mercato di questa nuova mascherina così detta sportiva, realizzata a tempo di record e quasi pronta per essere ufficialmente disponibile all'acquisto.