Manubri per l'allenamento in casa: quali scegliere I manubri sono sicuramente tra i primi attrezzi da acquistare se si vuole praticare home fitness, ossia se ci si vuole allenare a casa. Oltre a tappetini, ellittiche, trx, bilancieri, questi attrezzi si rivelano estremamente utili per un workout completo. I manubri, o pesetti, hanno infatti molteplic vantaggi: occupano poco spazio, sono disponibili in vari pesi e tipologie, consentono di svolgere innumerevoli esercizi. Braccia, spalle, addome: con un programma d'allenamento corretto - fatto da un personal trainer o consigliato dall'istruttore di fiducia in palestra - si otterranno risultati efficaci con poco. Non solo, i manubri possono essere utilizzate anche in esercizi di potenziamento per le gambe, o per migliorare l'equilibrio. L'importante, come spesso accade, è saperli usare a dovere. Ecco alcuni modelli e tipologie di manubri da scegliere per i workout domestici. Per chi vuole dedicarsi all'home fitness in maniera seria, segnaliamo il nostro approfondimento su gli attrezzi indispensabili per la palestra in casa secondo il nostro Personal Trainer.