Mal di schiena e allenamento: quanto conta la forma fisica?

Tuttavia, la realtà è decisamente differente e l'approccio all'esercizio dovrebbe essere ben diverso: la ricerca e gli studi sul campo, infatti, hanno dimostrato che aumentare la capacità aerobica e la forza muscolare (in particolare dei muscoli estensori lombari ) apporta importanti benefici ai pazienti con lombalgia cronica non specifica.

Cosa sono lo stato di fitness e lo stato di forma?

Prima di tutto occorre dare qualche definizione.

Innanzitutto, il livello di fitness deve essere inteso come un insieme di attributi e capacità fisiche che le persone hanno, in parte, per natura, e, in parte, acquisito con l'esercizio.

Essere fisicamente in forma, invece, significa essere in grado di svolgere le attività quotidiane con vigore e prontezza, senza affaticamento eccessivo e con energia, per poi riuscire a godersi le attività del tempo libero o affrontare eventuali imprevisti.

A descrivere lo stato di forma di un individuo sono fondamentalmente 5 parametri;