D'altro canto, l' allenamento della forza e dell'ipertrofia sembra avere esigenze ben più rigide , per cui si è scelto di sviluppare l'argomento in maniera approfondita, seppur macroscopica.

In un altro dei nostri contenuti abbiamo comparato l' esecuzione di attività aerobiche ( a corpo libero ) outdoor con quella indoor basata sull'impiego di macchie fitness , nell'allenamento cardio-vascolare e per il dimagrimento – non per la preparazione atletica di specifiche discipline . In sintesi, nonostante l'attività all'aria aperta sia potenzialmente più redditizia da un punto di vista funzionale rispetto a quella praticata all'interno delle palestre con macchine aerobiche – anche quelle ad alta tecnologia elettronica – entrambe possiedono vantaggi e svantaggi che possono soggettivamente determinare la preferenza / scelta di uno o dell'altro metodo.

In questo articolo tratteremo le differenze sostanziali – in termini di profitto funzionale , quindi di risultati utili – tra l'uso di macchine isotoniche e cavi , e di pesi liberi (soprattutto manubri e bilancieri ), nell' allenamento per la forza e l' ipertrofia.

Questo non significa - o meglio, non "dovrebbe" – che il loro utilizzo è di per sé in grado di ridurre il livello di fatica . Ciò nonostante, è piuttosto frequente che si manifesti proprio un equivoco simile.

Si potrebbe affermare, quindi, che da un punto di vista articolare, anche le macchine isotoniche possono creare dei problemi , se non opportunamente gestite – in linea generale, se non si gode di una buona flessibilità muscolo-scheletrica .

L'eventuale sintomatologia dolorosa annessa può anche determinare un compenso articolare collaterale , portando all'insorgenza o all'aggravamento di altri disagi – passare dallo squat alla pressa per la difficoltà nell'accosciata e ritrovarsi con una lombalgia non è certo il massimo della strategia.

Per intenderci, anche se le caviglie non riuscissero a flettersi dorsalmente – cosa che ovviamente ostacola l' accosciata nello squat – nella leg press la pedana scenderebbe ugualmente forzando una flessione dorsale non fisiologica della caviglia. Stesso discorso per una rigidità del tratto lombosacrale ; alla discesa della piattaforma conseguirebbe una retroversione del bacino , quindi una flessione delle anche non fisiologica e forzata.

La leg press viene spesso consigliata in alternativa allo squat , in particolare quando non vi è possibilità di praticare l' accosciata a causa di problemi vari, quali retrazioni muscolari , fissazioni articolari , instabilità , ecc.

Portiamo subito un esempio per chiarire meglio la questione; mettiamo a confronto squat libero e leg press – pressa per le gambe, orizzontale od obliqua, a catena, cavo o carico manuale.

Ciò detto, non si può negare la totalmente incuranza dell' individualità biomeccanica di questi strumenti. In certi casi, la forte limitazione del movimento porta infatti all'effetto opposto, cioè un' errata esecuzione o alla sollecitazione negativa di tendini e articolazioni .

Questa caratteristica non è, a dire il vero, un fatto causale ; limitando il movimento e scegliendo in che posizione esprimere il ROM (range of movement) lavorare, si impone un movimento guidato che:

Dal punto di vista tecnico , ciò che immediatamente salta all' occhio è il prefissato range di mobilità articolare imposto dall'attrezzo, nonché il percorso del gesto che stabilisce a priori la via del movimento . In realtà quindi, è la persona che si adatta alla traiettoria della macchina e non viceversa.

Forza e Ipertrofia

Cerchiamo ora di capire, in termini di funzionalità, forza pura e ipertrofia, quale dei due sistemi può essere più redditizio.

Raggiungere il cedimento muscolare da soli

Partiamo specificando che l'uso di pesi liberi impone un'espressione di forza variabile a causa delle leggi fisiche che governano lo spostamento degli stessi. I cavi e le macchine isotoniche, che si chiamano in questo modo proprio perché evitano questa problematica, richiedono più o meno la stessa forza in tutta l'escursione del movimento. Questo è normalmente considerato un vantaggio, perché facilita la gestione delle ripetizioni e del raggiungimento di cedimento muscolare anche senza spotter (compagno di allenamento).

Instabilità e carico allenante

D'altro canto, l'uso di pesi liberi determina instabilità. Il fatto di mantenere l'equilibrio e gestire un sovraccarico, ad esempio sulle spalle come nello squat, impone al corpo di mantenere continuamente la sua correttezza di movimento usando gli altri muscoli – detti appunto stabilizzatori – che fissano le articolazioni. Ciò determina sicuramente un maggior impegno nervoso, centrale e periferico, ma anche energetico e metabolico. Si potrebbe dire che, rispetto agli esercizi con le macchine isotoniche, quelli con i pesi liberi sono globalmente più funzionali, completi e stimolanti l'espressione complessa di forza.

I muscoli della colonna vertebrale sono sollecitati in modo isometrico per mantenere l'equilibrio sui vari piani dello spazio e questo aiuta ad incrementare le capacità della muscolatura "posturale" di assolvere alla sua funzione di protettori della colonna. Le caviglie non sono fisse ma libere di muoversi e le capacità propriocettive dei legamenti del piede sono sollecitate in modo importante, ancora meglio se si pratica lo squat senza scarpe. Tutto questo ovviamente non avviene nella leg press anche se, da un punto di vista muscolare, per le cosce, l'attivazione è molto simile – a seconda, ovviamente, di come si posizionano i piedi.

I bodybuilders vecchio stampo, nonché i sollevatori di pesi, i velocisti dell'atletica, i giocatori di rugby e tutti gli atleti in generale, conoscono bene l'importanza di eseguire lo squat come esercizio di costruzione muscolare e forza, assieme a stacco da terra, bench press, pull-up e military press. Tutti esercizi che coinvolgono primariamente grossi gruppi muscolari, attivano in modo importante la secrezione di ormoni anabolizzanti e accrescono le capacità di stabilizzazione articolare e la propriocezione dell'intero corpo.

Per consolidare questa affermazione è sufficiente fare il paragone tra squat libero e alla Smith Machine (multypower); chi è abituato a usare quest'ultima, difficilmente saprà gestire uno squat libero. Stessa cosa dicasi per le macchine come:

chest press in confronto alla classica bench press in panca piana , con bilanciere o manubri; l'instabilità che crea il lavoro con bilanciere o manubri, mette in condizione il soggetto di usare un carico nettamente inferiore rispetto al chest press;

in confronto alla classica in , con bilanciere o manubri; l'instabilità che crea il lavoro con bilanciere o manubri, mette in condizione il soggetto di usare un carico nettamente inferiore rispetto al chest press; shoulders press machine paragonata alla military press (lento avanti); la destabilizzazione che crea il lavoro con pesi liberi mette a dura prova la capacità dei fissatori delle spalle che sono costretti a contenere l'articolazione al fine di permettere il movimento creando un adattamento funzionale che comporta un aumento della forza e della crescita muscolare;

Le comparazioni tra esercizi con pesi liberi e macchine potrebbero procedere per decine di esercizi e la lista potrebbe essere anche noiosa.