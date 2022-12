Low row machine: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

La funzione pratica della low row machine è quella di rimpiazzare o simulare – per quanto possibile – il movimento del rematore con bilanciere o manubri , oppure di complementare la routine allenante per i suddetti gruppi muscolari.

Per ultimo ma non meno importante, alcune low row hanno un sistema di caricamento a pesi liberi e altre possiedono un sistema di caricamento a piastre e perno con leveraggio a carrucole .

Vantaggi della low row machine

La peculiarità della low row machine è di offrire la stessa resistenza in ogni frame del movimento .

Se non prendessimo in considerazione la dinamica mucolo-articolare e le relative mutazioni di efficacia funzionale, ciò consentirebbe una vera e propria contrazione isotonica.

Non di meno, la low row garantisce la piena "stabilità", sollevando il praticante "dall'inconveniente" (si fa per dire) di reggere posturalmente il sovraccarico, come avviene invece nei rematori con bilanciere e con manubri.

Ciò ha l'enorme vantaggio di ridurre i rischi legati all'adozione di una tecnica scorretta – frequente tra i neofiti che si approcciano all'allenamento con i pesi liberi – che, in questi esercizi, può risultare disagevole in caso di problematiche alla schiena.

I rematori con pesi liberi necessitano di un considerevole impegno di tutti i muscoli della schiena (profondi e superficiali, grandi e piccoli), nonché dei glutei, delle cosce e dell'addome.

Non di meno, chi soffre di problematiche articolari alla spalla, come ad esempio le molto diffuse infiammazioni/degenerazioni tendinee della cuffia dei rotatori o al capo lungo del bicipite brachiale, può soffrire l'azione passiva del sovraccarico in massima estensione – in fase eccentrica, per intenderci.

Certo, questo inconveniente potrebbe essere risolto mantenendo l'attivazione dei muscoli coinvolti, evitando che il bilanciere o i manubri vengano retti dalla sola articolazione. In tal senso, però, la low row machine sembra offrire una maggior comodità e un minor stress sull'articolazione e sui tendini.

La low row machine si presta inoltre a lavori qualitativi, perché consente di focalizzarsi con maggior precisione su un gruppo muscolare rispetto agli altri.

Per di più, soprattutto usando intensità elevate sul massimale (1RM), una più facile gestione del sovraccarico permette di poter fare a meno dello spotter – invece necessario su panca con pesi liberi.

Le low row con caricamento a perno su piastre con leveraggio a carrucole, inoltre, offrono il beneficio di poter eseguire rapidi cambiamenti del sovraccarico – necessario in tecniche come lo stripping.