Lo sport migliora o peggiora la salute dei capelli?

Praticare regolarmente attività sportiva influisce sulla salute e incide in modo significativo su molte parti del corpo. Tra queste, nonostante non sia molto noto, ci sono i capelli , che spesso ne beneficiano ma che a volte possono anche subire effetti negativi.

Ma i vantaggi dello sport per i capelli non finiscono qui. Se praticato con regolarità, infatti, migliora anche la qualità del sonno , che a sua volta contribuisce a mantenere in salute la chioma.

Per rendere queste attività ancora più benefiche meglio pettinare i capelli prima di iniziare l'allenamento perché in questo modo si argina un po' l'azione dannosa del sebo e del sale che si formano durante la sudorazione .

In linea generale si può dire che lo sport fa bene ai capelli , anche se tutto dipende dal tipo di attività che si sceglie e da come la si svolge.

Effetti negativi dello sport sui capelli

Lo sport però non comporta solo benefici per la chioma, ma può anche diventarne nemico. In particolare, molte persone che svolgono attività fisica intensa lamentano la perdita e il diradamento di capelli, che tuttavia non dipenderebbero dallo sport in sé ma da altri aspetti ad esso collegati, come ad esempio un'alimentazione sbilanciata.

Se si svolge attività fisica senza seguire la giusta dieta, il rischio spesso è di finire per sbilanciarla verso le proteine e ingerire meno vitamine, e questo può indebolire il capello e farlo cadere. Anche l'utilizzo di integratori senza il consulto del medico può portare a questo epilogo, soprattutto se stimolano una eccessiva produzione di testosterone.

Inoltre, esistono discipline che espongono i capelli a maggiori sollecitazioni, che con il tempo lo indeboliscono. La più problematica da questo punto di vista è il nuoto. Il cloro della piscina, infatti, sfibra il capello e lo rende più fragile. Anche le cuffie che si usano, spesso di plastica, possono stressare il capello o strapparlo.

A far credere che lo sport in sé peggiori la salute del capello è anche ciò che avviene dopo l'allenamento, ovvero il lavaggio, che per chi si allena spesso diventa frequente e che quindi dovrebbe essere svolto usando prodotti non troppo aggressivi e compiendo movimenti delicati.

Inoltre, dopo l'attività fisica, l'organismo aumenta la produzione di sale e sebo, contenuti nel sudore, anch'essi nemici dei capelli perché il primo tende a seccarli, mentre il secondo a ostruire il follicolo pilifero.

Anche se durante l'attività fisica i capelli lunghi possono essere fastidiosi, una buona abitudine è di legarli ma evitando di stringere eccessivamente perché così facendo si rischia di stressarli troppo e di portarli più facilmente alla caduta.

L'attività fisica combatte lo stress e questo è un bene per la salute dei capelli ma un allenamento troppo intenso potrebbe generare un effetto opposto, ovvero la produzione di stress, che potrebbe minare la fase di crescita dei capelli, durante la quale gioca un ruolo centrale l'adenosina trifosfato (Atp). Lo stress, anche quello dato dallo sport eccessivo, stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina, che a loro volta hanno effetti negativi sulla produzione dell'adenosina trifosfato e facilitano l'accumulo di squalene e acido lattico nel follicolo pilifero, sostanze che corrodono la guaina interna ed esterna del capello provocando una caduta più copiosa della norma.

Per la salute dei capelli, quindi, meglio dedicarsi ad attività cardio che prevedano un impegno costante come corsa, camminata o bicicletta, ed evitare ad esempio i circuiti HIIT, ad alta intensità, che prevedono picchi più leggeri intervallati ad altri decisamente più intensi e stressanti per la chioma.

