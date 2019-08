Leptina e Allenamento

L'idea dell'esistenza di questo ormone chiamato leptina fu confermata in seguito da successivi studi.

La leptina (dal greco "leptos", "magro") è una citochina prodotta e rilasciata dalle cellule adipose. L'adipe, il tessuto grasso, non è una massa inerte. Gli adipociti producono una moltitudine di diverse citochine, alcune non ancora ben conosciute; la leptina è solo una tra le tante. Difatti, i cambiamenti nella massa grassa vengono trasmessi al SNC:

Diminuiti livelli di leptina "comunicano" un impoverimento delle riserve energetiche. Il SNC risponde a questo diminuendo l'attività metabolica, aumentando il consumo di cibo e stimolando enzimi deputati a promuovere lo stoccaggio di adipe

Un aumento del livello di leptina porta un aumento del metabolismo, diminuzione del consumo di cibo, ristabilisce l'equilibrio ormonale (ormoni tiroidei ed androgeni tendono a diminuire in risposta a bassi livelli di leptina), stimola enzimi deputati alla lipolisi ed allo stoccaggio di glicogeno.

Tuttavia, livelli elevati di leptina protratti per lungo tempo portano ad una desensibilizzazione dei recettori Ob-Rb (recettori della leptina ad isoforma lunga, fautori dell'attività di questa) nell'ipotalamo e ad una sottoregolazione del suo trasporto attraverso la barriera emato-encefalica (barriera che divide il cervello dal tessuto sanguigno). La condizione è aggravata da un pessimo metabolismo glucidico, da una scarsa tolleranza al glucosio, dall'iperglicemia cronica, dall'iperinsulinemia e dall'insulinoresistenza (quindi dal diabete mellito tipo 2).

Questo si osserva negli individui obesi i quali hanno elevatissimi livelli ematici di leptina, ma tremendamente bassi all'interno del fluido cerebrospinale (segno di impossibilità di trasporto dell'ormone attraverso la barriera emato encefalica). In questi soggetti, anche somministrando iniezioni di leptina non è possibile a migliorare il "disequilibrio" poiché i recettori Ob-Rb, situati nell'ipotalamo, non possono essere né raggiunti dall'ormone né legarsi ad esso a causa della loro desensibilizzazione.

In parole povere l'organismo risponde negativamente "zittendo" questo aumento dell'ormone e ciò comporta una fine delle attività positive che ha questa citochina sul nostro corpo. Ciò, come detto prima, è il caso dell'obesità in cui elevatissimi livelli di leptina non vengono "sentiti" dall'ipotalamo; le cause possono essere di natura genetica come il deficit del trasportatord della leptina, l'assenza dei recettori OB-rb o loro totale insensibilità verso l'ormone.

Di contro, in soggetti con deficit genetico di Ob-RNA, gene che codifica la produzione di leptina, assunzioni di questa per via endovenosa portano importanti miglioramenti nella loro condizione. La leptina è quindi il mastro regolatore delle funzioni primarie dell'organismo; se comunica una perdita energetica ogni via metabolica viene rallentata, se segnala un "bilancio" calorico positivo avverrà tutto l'opposto.