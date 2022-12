Military press o lento avanti: come si esegue e consigli

In questo articolo parleremo della military press o lento avanti ( shoulder press ), un esercizio multiarticolare con i pesi liberi e da molti considerato fondamentale per l'allenamento della forza e dell' ipertrofia muscolare delle spalle .

A cosa serve la military press?

La military press è un esercizio multiarticolare utilizzato per:

il condizionamento propedeutico ad esecuzioni più complesse, tipiche delle discipline di forza – si veda la fase di jerk nelle alzate olimpiche;

– si veda la fase di nelle alzate olimpiche; l'allenamento di forza ed ipertrofia dei deltoidi anteriori , del trapezio e del gran dentato nel bodybuilding – con coinvolgimento ulteriore del tricipite brachiale (soprattutto capo lungo ma anche capo laterale) e del sovraspinoso;

, del e del nel bodybuilding – con coinvolgimento ulteriore del tricipite brachiale (soprattutto capo ma anche capo laterale) e del sovraspinoso; l'allenamento funzionale.

Come lo squat, il deadlift (stacco da terra), la bench press (distensioni su panca) e i vari rematori (bent over row o barbel row), anche il lento avanti va considerato come un'esecuzione quasi "finalizzata a sé stessa"; nel senso che:

è senza dubbio un esercizio fondamentale (per il soggetto che non mostra controindicazioni);

(per il soggetto che non mostra controindicazioni); non isola in maniera efficacie la spalla anteriore;

in maniera efficacie la spalla anteriore; allena intensamente un gesto complesso, multiarticolare e ad azione motoria multipla.

Attenzione però, non stiamo dicendo che, sul deltoide, la military press abbia un impatto allenante inferiore rispetto ad altri esercizi monoarticolari; tutt'altro, sia nello stimolo ipertrofico che nella ricerca di forza, i multiarticolari hanno sempre "una marcia in più".

Questo perché consentono di utilizzare sovraccarichi maggiori e di reclutare più distretti; ciò detto, se l'obbiettivo fosse di isolamento sul deltoide, la shoulder press potrebbe non essere la soluzione più appropriata .

Inoltre, per il'elevato affaticamento sistemico - paragonato agli altri esercizi per le spalle, ovviamente - il lento avanti dovrebbe essere collocato sempre all'inizio della routine, e non alla fine. Nel caso si lavorasse a cedimento e la tabella comprendesse altri gruppi muscolari (petto e/o tricipiti), il posizionamento della military press nello schema potrebbe risultare problematico.

