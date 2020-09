Sia chiaro, lungi da noi assumere un ruolo polemico o inquisitorio; non intendiamo assumere alcuna posizione in merito alla formazione o alla scuola di pensiero dei numerosi professionisti in circolazione. Riteniamo comunque sia doveroso sottolineare che, nell'ambito delle palestre, insistono numerosi luoghi comuni da sfatare.

In questo articolo, provocatoriamente intitolato "Leggende in Palestra ", tratteremo alcuni degli errori più grossi, frequenti e che, molto probabilmente, diversi di voi appassionati di fitness avranno già sentito numerose volte.

Come precedentemente analizzato il retto addominale non si inserisce sui femori, ma sulla sinfisi pubica. Per evitare di coinvolgere l' ileopsoas , negli esercizi dalla posizione supina è sbagliato e dannoso partire con gli arti inferiori rasenti al suolo, è corretto invece mantenere un'angolazione di 30° o superiore.

I retti addominali ( muscoli erroneamente suddivisi in alti e bassi) sono in realtà due paralleli che originano superiormente dal processo xifoideo dello sterno e dalla 5-6-7 cartilagine costale; inferiormente si inserisce sulla sinfisi pubica .

Per Dimagrire Bisogna Correre

Anzitutto occorre precisare che l'approccio con la corsa deve essere graduale, per un principiante o una persona obesa sarebbe meglio iniziare con un'attività aerobica ad intensità moderata, che si è in grado di protrarre a lungo nel tempo.

Capita spesso di vedere nei parchi persone gravemente sovrappeso che con sforzi fisici incredibili cercano di correre il più a lungo possibile (quasi sempre pochi minuti). In questi casi sia l'apparato cardiocircolatorio che le articolazioni sono sottoposti a sforzi eccessivi e dannosi.

Il range di lavoro ottimale per perdere massa grassa è tra il 60-70 % della frequenza cardiaca massima, in quanto l''utilizzo come fonte energetica dei lipidi aumenta con la durata del lavoro e diminuisce man mano che l'intensità si avvicina al massimo consumo di ossigeno. É evidente che per mantenere tale intensità almeno per 20-30 minuti sia generalmente sufficiente una camminata a passo svelto.

Per quanto riguarda l'allenamento con i pesi, non deve essere assolutamente demonizzato, svolge invece un ruolo fondamentale per l'aumento della massa magra, del potenziale metabolico e di conseguenza del metabolismo basale.