Leg raise: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

I leg raise sono esercizi callistenici, usati in preparazione atletica, nell'allenamento funzionale e nel bodybuilding, finalizzati al potenziamento della muscolatura addominale.

I leg raises (o sollevamento gambe, in italiano) NON si basano sul movimento di flessione del bacino sul busto, ma piuttosto sulla flessione d'anca (a carico del retto femorale e dell'ileopsoas), e, rispetto ai crunch inversi, coinvolgono il retto dell'addome e gli obliqui come stabilizzatori.

Se eseguiti malamente, ovvero senza attivare correttamente retto e obliqui che evitano l'antiversione del bacino, i sollevamenti delle gambe portano a indolenzimenti lombalgici e aumentano la possibilità di infortunio.

Progressivamente abbandonato proprio a causa di questa maggior difficoltà di un'esecuzione corretta, e per il forte coinvolgimento dei flessori dell'anca, il leg raise può costituire ugualmente una valida alternativa, soprattutto per i soggetti avanzati.

Chi lo pratica per ridurre la pancia, non può contare su alcun effetto reale, poiché non esiste un vero e proprio meccanismo di dimagrimento localizzato.

Il leg raise è oggetto di frequenti errori nell'esecuzione e, nel prossimo paragrafo, entreremo più nel dettaglio di una corretta esecuzione.