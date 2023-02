Leg extension: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

Può essere svolto con i pesi liberi o, molto più diffusamente, grazie all'uso dell'omonima macchina isotonica (L. E. machine). Di quest'ultima ne esistono varie versioni, tutte molto simi. Alcune sono più specifiche per i lavori riabilitativi, poiché dotate di regolazioni più precise in riferimento al range of motion del ginocchio.

Vantaggi del leg extension

Come tutti i monoarticolari, anche il leg extension non è un esercizio concepito per lavorare sull'espressione di forza massimale. Ciò detto, consente ugualmente di lavorare a buone percentuali d'intensità – a patto che si presti attenzione sul piano tecnico, per preservare l'articolazione del ginocchio.

D'altro canto, può essere estremamente utile nella ginnastica pre-operatoria, in quella conservativa e nell'allenamento di riabilitazione. Nonostante venga spesso demonizzato per una presunta azione negativa sul legamento crociato anteriore, è uno degli esercizi elitari per il mantenimento della salute articolare del ginocchio.

Per contro, è bene ricordare che lo sviluppo dei flessori del ginocchio non dovrebbe mai prescindere dalla valutazione parallela della loro capacità di allungamento. Altri movimenti importanti si basano sul loro stiramento, il che lascia facilmente dedurre come la "rigidità" possa risultare estremamente limitante.