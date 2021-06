Leg Curl e Salute della Schiena

Ischiocrurali Quali sono gli ischiocrurali e funzioni Con il termine ischiocrurali, ischio-peroneo-tibiali o semplicemente femorali posteriori, si identifica quel gruppo di muscoli che, dalla tuberosità ischiatica e dalla linea aspra del femore, si inseriscono: sulla testa del perone ( bicipite femorale );

del perone ( ); sulla parte posteriore della tibia (semitendinoso e semimembranoso). Questi muscoli hanno pertanto un'azione bi-articolare, perché flettono il ginocchio sulla coscia ed estendono l'anca.

Leg Curl Cos’è il leg curl e a cosa serve Il leg curl è un esercizio ideato per lo sviluppo degli ischiocrurali, che sfrutta l'azione di specifiche macchine isotoniche (leg curl machine). Questi strumenti si possono classificare in vari modi, ma soprattutto: Postura e posizione: prono, in piedi, seduto;

Funzionamento: modalità di carico a pesi liberi o piastre, presenza e numero di pulegge, cavo o catena ecc. Il leg curl può essere praticato in maniera monopodalica o bilaterale. Nota: il leg curl può anche venire eseguito con elastico o cavigliere (in posizione eretta). Come si esegue il leg curl L'esecuzione del leg curl è abbastanza semplice, poiché trattasi di un esercizio monoarticolare – alcuni lo definiscono di isolamento, anche se di fatto partecipano diversi gruppi muscolari. Assunta la posizione di partenza – prona o in piedi – si bloccano i piedi dietro i fermi, ci si stabilizza anteriormente afferrando le apposite maniglie, e si esegue una flessione della gamba/delle gambe, cercando di raggiungere il grado minimo fisiologico del ginocchio. La fase eccentrica, che dev'essere sempre controllata, terminerà all'estensione completa del ginocchio ma senza perdere la tenuta muscolare; ciò lascerebbe gravare il peso sull'articolazione. Nella stragrande maggioranza dei casi, la raccomandazione principale degli istruttori che descrivono l'esercizio del leg curl è quella di allungare i muscoli ischiocrurali prima, durante e dopo l'esercizio. Questo soprattutto a scopo preventivo sugli infortuni ed ottimizzare il ROM articolare – ma ricordiamo che chi suggerisce di farlo per recuperare meglio e ridurre i DOMS commette un errore sostanziale. Paradossalmente, la semplicità di esecuzione del leg curl è anche il suo punto debole. La macchina isotonica, soprattutto quella in posizione prona, dev'essere regolata con attenzione. I fermi per i piedi devono appoggiare sul tendine d'Achille, non sul polpaccio e nemmeno sul tallone – chi ha problemi a questo distretto, ovviamente, dovrà evitare. Il ginocchio deve uscire dal profilo della panca di appoggio, in modo che la rotula non appoggi. Alcune macchine concepite per la posizione prona hanno la possibilità di conferire al piano un certo grado di angolazione, caratteristica che riduce l'iperestensione lombare e – come vedremo sotto –può quindi rivelarsi molto utile in certe situazioni.

Muscoli Antagonisti e Tratto Lombare Tipologia di leg curl, ruolo dei muscoli antagonisti e salute della schiena Inoltre, quanto detto non prende minimamente in considerazione i muscoli loro antagonisti, ovvero i flessori dell'anca (ileo-psoas e retto del femore) e gli estensori della gamba (quadricipite femorale). Ma cosa centrano i muscoli anteriori con gli ischiocrurali? Dipende, soprattutto dalla variante di leg curl presa in oggetto. Durante l'accorciamento degli ischiocrurali, avviene una flessione del ginocchio e un allungamento della muscolatura anteriore, in particolare dei quadricipiti. In posizione prona (distesa a pancia in giù sulla panca) avviene già un allungamento della catena anteriore per parziale estensione dell'articolazione coxo-femorale. Quando i muscoli flessori dell'anca sono retratti o rigidi, o se gli antagonisti sono troppo deboli, è verosimile che si manifesti un'iperlordosi lombare di compenso. In questa situazione i muscoli ileopsoas e retto del femore "trazionano" passivamente le vertebre dalla 12a toracica alla 4a vertebra lombare, ponendo il bacino in antiversione, e mettendo sotto stress le articolazioni intervertebrali che alla lunga potranno degenerare per sovraccarico. Quindi, in condizione di già conclamata sofferenza discale, come in presenza di protrusioni o ernie del disco, un errore simile potrebbe sfociare in problemi non indifferenti. L'esercizio in questione è nato con lo scopo di allenare e incrementare il trofismo dei muscoli ischiocrurali ma, qualora presenti controindicazioni "soggettive", dev'essere usato con parsimonia e all'occorrenza modificato.