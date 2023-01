Il leg curl è un esercizio monoarticolare che, mediante l'uso di sovraccarichi , è in grado di stimolare la muscolatura posteriore della coscia . Questi sono detti ischiocrurali , e sono: bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso .

La versione prona (a pancia sotto) consente di regolare – oltre alla distanza dei cuscini / fermi – anche l'angolo della panca, in modo gestire diversamente il grado di flessione delle anche e quindi di allungamento del capo lungo del bicipite femorale.

Quello in piedi è l'unico che "impone" di lavorare one-leg. Quello seduto invece, è quello che sottopone il capo lungo del bicipite femorale al maggior grado di pre- stiramento .

Di leg curl machine, inoltre, ne esistono differenti versioni: in piedi , seduto o prono .

Vantaggi del leg curl

Il leg curl non è un esercizio concepito per lavorare sulla forza ad alte percentuali d'intensità.

D'altro canto, può essere estremamente utile nel potenziamento di questo distretto. Gli ischiocrurali, infatti, partecipano attivamente alla stabilizzazione del ginocchio in movimenti complessi come quello dell'accosciata (squat).

Il leg curl è uno degli esercizi elitari per il mantenimento della salute articolare del ginocchio e per il ripristino della sua funzionalità in caso di riabilitazione.

Per contro, è bene ricordare che lo sviluppo dei flessori del ginocchio non dovrebbe mai prescindere dalla valutazione parallela della loro capacità di allungamento. Altri movimenti importanti si basano sul loro stiramento, il che lascia facilmente dedurre come la "rigidità" possa risultare estremamente limitante.