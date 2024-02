Secondo uno studio pubblicato il 19 febbraio 2024 sul Journal of American College of Cardiology, le donne possono ricevere maggiori benefici per la salute dall'esercizio fisico regolare rispetto agli uomini.

Donne: stessi benefici con meno allenamento degli uomini

I ricercatori dello studio appena menzionato hanno evidenziato come l'esercizio fisico possa essere raccomandato come un modo per restare in forma ed evitare il rischio cardiovascolare.

L'obiettivo della ricerca era determinare se potesse esserci una differenza nella quantità di benefici derivanti dall'esercizio fisico per ciascun sesso. Sono stati analizzati oltre 400.000 soggetti, con un'età media di 44 anni, il 55% dei quali erano donne.

Utilizzando questi dati, gli scienziati hanno cercato di vedere se esistesse qualche connessione tra le abitudini di esercizio delle persone ed una eventuale una morte prematura. I ricercatori hanno scoperto che le donne che facevano attività fisica avevano il 24% in meno di probabilità di morire prematuramente per qualsiasi causa. Gli uomini che facevano attività fisica, invece, avevano il 15% in meno di probabilità.

Inoltre, queste donne avevano un rischio inferiore del 36% di morire per un evento cardiovascolare, ma gli uomini avevano un rischio inferiore del 14%, sia che si trattasse di esercizi aerobici moderati come la camminata veloce che di attività più vigorose come lo spinning; o allenamento per la forza, con pesi o esercizi a corpo libero.

Alcune evidenze significative, inoltre, avevano dimostrato come le donne ottenevano gli stessi benefici degli uomini da una minore quantità di tempo trascorso allenandosi.