Lat Machine: Tipi di Trazioni e Differenze

Cos’è la lat machine?

La lat machine è una macchina fitness isotonica, concepita per lo sviluppo muscolare della schiena e, più precisamente, del gran dorsale. "Lat", in inglese, è il termine volgare usato per indicare il latissimus dorsi.

Assieme al pulley o a vari tipi di row machine (ad esempio High Row e Low Row) la lat machine è considerata una delle macchine essenziali per l'allenamento del back – alle quali si vanno ad aggiungere gli esercizi fondamentali di barbel row e dumbbell row (anche detti bent-over), in tutte le loro varianti (one o two arms, T-Bar ecc). Anche il deadh lift (stacco da terra) è in grado di reclutare il gran dorsale.

In linea generale, si potrebbe dire che le trazioni verticali a presa larga vengono utilizzate per allenare il gran dorsale (larghezza della schiena) mentre le trazioni orizzontali a presa stretta per stimolare più il grande rotondo (spessore della schiena).

Com’è fatta la lat machine?

La lat machine è una macchina piuttosto semplice – seppur con modeste differenze in base al marchio.

Concepita per eseguire una trazione verticale, dall'alto verso il basso, consiste in una struttura metallica munita di seduta e blocco per le cosce in cuscineria, zavorre in ghisa scorrevoli su due guide, cavo d'acciaio al quale si collegano i suddetti pesi, due carrucole e terminale di impugnatura.

L'impugnatura, che può essere sostituita aprendo un moschettone, è facilmente rimpiazzabile in base alla variante del movimento scelta.

Tipi di impugnatura

Lat bar : consente impugnature prone e supine, larghe e strette;

: consente impugnature prone e supine, larghe e strette; Trazy bar : consente impugnatura larga neutra;

: consente impugnatura larga neutra; Pulley bar: consente impugnatura stretta neutra.

