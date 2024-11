Lat machine: come farla bene e quali muscoli lavora

Lat-machine è il nome di una macchina isotonica concepita soprattutto per eseguire delle trazioni verticali o pull-down, utili nell'allenamento della schiena - lat, appunto, è il nome inglese confidenziale usato per indicare il latissimus dorsi o gran dorsale. In questo articolo cercheremo di spiegare, quali muscoli allena, come eseguirla e cosa valutare prima di inserire l'esercizio nella routine di allenamento. (fonte: Shutterstock)

Come si usa correttamente? Le trazioni alla lat machine richiedono di sedersi sull'apposita seduta, di bloccare le cosce sotto gli appositi blocchi, e di trazionare verso il basso la barra. Vediamo come approcciarsi correttamente: Trova la giusta altezza del sellino, che deve consentire di afferrare la barra alzandosi di pochi centimetri dalla posizione seduta, senza penalizzare l'escursione massima del movimento - a meno che non si intenda limitare il range di movimento Siediti tenendo il cavo sopra la testa. Volendo usare il blocco per le cosce (cuscini) la posizione sarà tradizionale (con lo sguardo verso la macchina), viceversa (per fare a meno del blocco ma senza rimuoverlo dalla macchina) è possibile sedersi al contrario (la carrucola cavo rimarrà arretrata rispetto alla posizione tradizionale); Afferra la barra, con presa prona, ad una larghezza che consenta, in posizione di massima concentrica (con la barra sotto il mento), di avere l'avambraccio perfettamente perpendicolare rispetto al suolo; solitamente, sono sufficienti 20-30 cm; Attiva le scapolare, deprimendole e adducendole; questo movimento, oltre a proteggere le spalle, consente di tenere naturalmente la schiena ad una curva sicura e confortevole; Tira la barra fin sotto il mento. Ricorda di enfatizzare la sensibilità sull'uso dei muscoli della schiena, non sulle braccia; La fase eccentrica (di ritorno) può prevedere un rilassamento scapolare nella fase di massimo allungamento, così come no.

Rigidità della spalla e lat-machine: quando limitare il ROM Non tutti possono eseguire pull-up e pull-down con la stessa facilità, a prescindere dalla forza muscolare. Questo perché entrano in gioco il range of movement (ROM) ed eventuali condizioni disagevoli o patologiche delle articolazioni e dei tendini, soprattutto della spalla – ma non solo, spesso sono coinvolti il gomito e i polsi. La rigidità dell'articolazione della spalla è il problema più diffuso tra chi pratica lat machine. Le cause possono essere tante. Ad esempio, la non adeguata flessibilità dei muscoli gran dorsali o romboidi o trapezio, o altri. Questo comporta un eccessivo compenso della curva lombare, con conseguente iperlordosi. Soprattutto nel momento in cui ciò generi dolore, diventa necessario lavorare sulla flessibilità e mobilità e, provvisoriamente, limitare il ROM del movimento. Questo può essere ottenuto evitando la completa estensione del braccio sopra la testa fino al momento in cui si osserva un aumento della curva lombare, ponendo, di conseguenza, un fermo - oppure alzando l'altezza della seduta. Un altro problema non rato è la rigidità dei muscoli intrarotatori (cioè tutti i muscoli che intraruotano l'omero), come gran pettorale, sottoscapolare, grande rotondo o lo stesso gran dosale, che non consente di extraruotare a sufficienza. Il compenso più diffuso è una una rotazione mediale della spalla ed un aumento della cifosi dorsale. Anche in questo caso, oltre all'allenamento di flessibilità dei muscoli irrigiditi, può essere utile limitare il ROM; questa volta, però, la limitazione va fatta vicino al punto di massima concentrica, ovvero di massimo accorciamento, di solito quando il gomito scende appena sotto il livello della spalla.

Blocco per le cosce: quando favorisce il cheating e quando è utile L'uso del blocco per le cosce può diventare un vero e proprio cheat. Questo perché, soprattutto con carichi elevati, e lavorando a cedimento, è inevitabile reclutare i flessori dell'anca - retto femorale e ileo-psoas. Per evitare questo problema è possibile sedersi al contrario o rimuovere il blocco per le cosce. Ma quindi, il blocco per le cosce è inutile? Dipende. Per chi traziona carichi superiori al proprio peso e, per sue ragioni, non intende dedicarsi ai pull-up zavorrati, deve necessariamente utilizzarlo. In secondo luogo, questo ausilio può aiutare ad allenare il muscolo ileo-psoas nelle persone che lamentano una debolezza specifica. Questo problema si assoscia spesso a di ipolordosi lombare o annullamento della curva; in questi casi, potrebbe essere consigliato tenere le cosce perpendicolari al pavimento, come se si volesse simulare la posizione "in ginocchio", per creare una leggera lordosi.

Trazioni dietro la nuca: vale la pena? Tendezialmente, le trazioni dietro la nuca hanno più svantaggi che vantaggi. Questo perché la maggior parte di noi non ha una mobilità di spalla tale da poter eseguire tale movimento preservando l'articolazione e la cervicale.