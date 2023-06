L’altezza incide sull’esecuzione degli esercizi a corpo libero?

Rapporto tra statura ed esecuzione degli esercizi

La statura non è la caratteristica fisica principale in grado di rappresentare una variabile in termini di facilità o meno nell'esecuzione degli esercizi a corpo libero, e quindi nella loro riuscita e, in parte, nella salute di chi li esegue, visto che riuscire a farli correttamente in molti casi significa anche esporsi meno a rischi di infortuni.

Piuttosto, ad incidere potrebbero essere altri aspetti legati ad essa, come ad esempio la lunghezza delle braccia o quella delle gambe. Minore lunghezza degli arti, infatti, potrebbe corrispondere a maggiore difficoltà nell'afferrare ad esempio una sbarra, alcune parti del proprio corpo o a compiere determinati movimenti, parte integrante degli esercizi a corpo libero. Anche in questo caso però non significa che gli esercizi siano necessariamente compiuti in modo meno idoneo o che sia più difficile svolgersi. Il più delle volte, infatti, basta calibrarli in base alla propria statura e alle caratteristiche fisiche ad essa collegata, anche in termini di lunghezza degli arti.

L'altezza insomma non sarebbe determinante per l'esecuzione e la riuscita di un allenamento a corpo libero, e quindi basato sull'utilizzo del proprio peso corporeo per fornire resistenza alla gravità.

Piuttosto, a pesare potrebbe essere un altro fattore: la forza. Anche in questo caso generalizzare è impossibile visto che non tutti gli esercizi a corpo libero prevedono l'uso di una elevata forza fisica, ma in generale si può dire che di fronte ad alcuni di essi le persone con poca forza potrebbero sentirsi più svantaggiate.

A volte, anche se non sempre, minor forza e altezza ridotta convivono nello stesso corpo e anche per questo si è portati a pensare che le persone basse siano più in difficoltà a svolgere esercizi a corpo libero, che invece sono più influenzati da altri fattori.

Anche equilibrio e flessibilità sono indispensabili per allenarsi al meglio ma queste caratteristiche sono indipendenti dall'altezza di una persona.