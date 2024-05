Krav maga: cos'è e benefici

Nato in Israele nel 1948 da Imi, Sde-Or Lichtenfeld, questa disciplina è stata inizialmente adottata come metodo militare di entrambi i generi , e solo successivamente è stato introdotto tra i civili.

Nella pratica si configura come disciplina da combattimento non finalizzata all'agonismo, che tutti possono praticare. L a tecnica, infatti, si impara velocemente.

Il Krav Maga non è considerato uno sport , nonostante comprenda diverse tecniche caratteristiche di discipline quali: Muay Thai, Boxe , Judo e Jiu-Jitsu. Tuttavia, essendo un mezzo di difesa personale , non viene classificato come arte marziale né come sport da combattimento.

Tipologie di Krav Maga

Civile: per donne, bambini e disabili

Militare

Krav Maga per donne e bambini

Le tecniche di Krav Maga sono state sempre più utilizzare quale strumento di difesa personale femminile, quindi per fronteggiare con efficacia le minacce come violenza sessuale e molestia.

Per i bambini, le cui caratteristiche fisiche li rendono molto vulnerabili, il meccanismo di difesa scatta nei confronti di minacce di tipo ambientale, aggressioni e fenomeni di bullismo.

Krav Maga per persone con disabilità

Il Krav Maga insegnato a persone con disabilità, essendo un allenamento specifico e adattato ad ogni singolo soggetto che si deve difendere da un attacco, tiene conto di alcuni fattori importanti:

Stato di salute generale del soggetto

Presenza di eventuali patologie

Disabilità temporanea o permanente

Parte del corpo su cui insiste la disabilità

Krav Maga militare

Il Krav Maga è una tecnica utilizzata dai militari per difendersi e per neutralizzare i nemici nel caso questi siano a contatto ravvicinato. Non viene utilizzato soltanto il corpo, in questo caso, ma anche armi come fucili, coltelli,pistole, corde.

Cambiano le finalità: un civile deve salvare se stesso; un militare deve assicurare il benessere della popolazione.