A cura del Dott. Umberto Miletto

Kettlebell Push up Esercizio per pettorali, spalle e tricipiti.

Appoggiare due kettlebell a terra ad una distanza che corrisponda alla larghezza delle proprie spalle. Posizionarsi come per eseguire dei semplici piegamenti a terra, ma con la variante di afferrare la maniglia dei kettlebell anziché appoggiarle al suolo. A questo punto iniziare l'esercizio cercando di scendere il più possibile.

Eseguire 12 ripetizioni per 3 serie. Recuperare un minuto tra ogni serie.



Kettlebell Windmill Esercizio ottimale per reclutare tutti i muscoli posteriori del nostro corpo, in particolare glutei, ischio crurali, erettori del torso e anche gli obliqui.

Posizionare i piedi con un passo normale e afferrare un kettlebell e con uno snatch portarlo sopra la testa.

Flettere il busto in basso ruotandolo in modo tale che il braccio che sorregge il kettlebell risulti perpendicolare al pavimento. Ritornare alla posizione iniziale.

Eseguire 12 ripetizioni per lato per 3 serie. Recuperare 1' tra ogni serie.