A cura del Dott. Umberto Miletto

Kettlebell Snatch

E' un esercizio difficile, ma se ben eseguito non ha eguali. Tutto il corpo lavorerà intensamente per sollevare al meglio il kettlebell. Ci sarà un grande sforzo anche a livello cardiovascolare, proprio perché tutti i muscoli richiederanno ossigeno per riuscire ad esprimersi al meglio.

Posizionarsi come nell'esercizio precedente afferrando però il kettlebell con una sola mano. L'esercizio inizia con un movimento deciso e con la massima forza sprigionata dalle gambe, il kettlebell è spinto con forza frontalmente, il braccio si flette e spinge in alto il Girya. Il movimento termina con il corpo in posizione eretta e con il kettlebell sopra la testa.

Eseguire 10 ripetizioni per lato per 3 volte. Recuperare 1' tra ogni serie.