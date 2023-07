Allenamento kettlebell: quali esercizi?

Il kettlebell, chiamato anche Girya, è semplicemente una palla di ghisa (simile ad un proiettile di cannone) provvista di una maniglia come impugnatura.

Ciò nonostante, come dice Pavel Tsatsouline - il più grande allenatore mondiale di kettlebell - in un kettlebell è racchiusa una palestra completa, che si tiene in una mano!"

Il Girya è un attrezzo antichissimo, le cui prime versioni erano già impiegate secoli addietro dai monaci Shaolin, che le utilizzavano per migliorare forza e resistenza muscolare.

I kettlebell furono per molto tempo gli unici strumenti d'allenamento in Russia, utilizzati sia a livello scolastico, sia nell'allenamento sportivo e, soprattutto, per l'addestramento e l'allenamento dell'esercito.

Al giorno d'oggi, i Girya sono impiegati da numerosissimi preparatori atletici nell'allenamento delle forze armate e delle squadre speciali in diversi paesi.

In Italia sono arrivati relativamente da poco e trovano impiego nella preparazione delle squadre sportive, nonché in diverse attività fitness (come il crossfit).

I Girya possono essere impiegati in varie modalità; sono estremamente duttili. Forse per questo, numerosi allenatori gli attribuiscono proprietà quasi "impressionanti". La verità è, tuttavia, che la differenza sta nel "metodo", non nello strumento in sé.

Detto questo, è innegabile che con le kettlebell sia possibile diversificare e adattare l'allenamento a numerose esecuzioni e protocolli, il che rappresenta un vantaggio tutt'altro che trascurabile.

Ad oggi esistono numerose kettlebell di peso differente (addirittura componibili) ma, per iniziare ad allenarsi, è sufficiente orientarsi su una coppia da 12 kg per ogni Girya. I soggetti già condizionati possono usare una coppia da 16 kg e, gli avanzati, possono arrivare a una coppia da 24 kg.

Con i kettlebell è possibile allenare la forza, la resistenza alla forza e la forza esplosiva, soprattutto negli esercizi multi articolari di tipo funzionale (ma non solo).

Chiunque può allenare tutto il corpo con i kettlebell, ma ciò non significa che possano rimpiazzare qualsiasi forma di esercizio. Se prendiamo in considerazione i soggetti "forti", ad esempio - in grado di sollevare almeno 1,5 volte il proprio peso nelle distensioni in panca piana, 2,0 volte il proprio peso nello squat e 2,5 volte il proprio peso nello stacco da terra - non saranno capaci di allenarsi in maniera adeguata nella forza con le sole kettlebell.

Il nostro intento è di mostrarvi l'utilità dei Girya, proponendo una serie di esercizi base con cui poter iniziare gli allenamenti.