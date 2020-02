Kettlebell: quale comprare e il peso da scegliere per allenarsi a casa

Sono perfetti per l' allenamento in casa perché con i kettlebell è possibile eseguire svariati esercizi e, perché, anche se pesano un po', sono piccoli e facili da riporre in un'armadio, in un sotto letto.

Si presentano come delle palle di cannone, nere o colorate (nelle versioni più moderne), con una maniglia. Permettono di svolgere tantissimi esercizi con benefici per tutto il corpo. Aumentano la forza muscolare, la coordinazione, fanno bruciare grassi. Tutti vantaggi concentrati in un piccolo e tondeggiante attrezzo.

I kettlebell in ghisa sono i più diffusi, soprattutto nelle palestre. Si presentano come palle di metallo nero o grigio antracite, con maniglia dello stesso materiale. Sono venduti in pesi differenti, dai 4 kg a salire. Sono strumenti professionali, ideali per eseguire esercizi più o meno complessi, attrezzi per allenare spalle e pettorali anche a casa .

Kettlebell rivestiti in neoprene

Se avete intenzione di acquistare un kettlebell per allenarvi in casa, più che un modello in ghisa - come quelli sopra descritti - meglio scegliere un modello rivestito in neoprene. In pratica si tratta di kettlebell sempre in ghisa, ma ricoperti di uno strato di gomma che ne attutisce l'impatto a terra, evitando di rovinare pavimenti e superfici domestiche.

