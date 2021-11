Kettlebell: quale comprare e il peso da scegliere per allenarsi a casa

Sono perfetti per l' allenamento in casa perché permettono di eseguire svariati esercizi, anche un intero circuito di allenamento con kettlebell . e, perché, anche se pesano un po', sono piccoli e facili da riporre in un'armadio, in un sotto letto. Non per niente la kettlebell è uno degli attrezzi più usati per allenarsi a casa dai nostri fitfluencer .

Si presentano come delle palle di cannone, nere o colorate (nelle versioni più moderne), con una maniglia. Permettono di svolgere tantissimi esercizi con benefici per tutto il corpo. Aumentano la forza muscolare, la coordinazione, fanno bruciare grassi. Tutti vantaggi concentrati in un piccolo e tondeggiante attrezzo.

Realizzati in 100% acciaio fuso, i kettlebell di Proiron sono tra i più utilizzati nelle palestre ma sono perfetti anche per l'allenamento a casa. Disponibili in diverse classi di peso, dai 2 ai 24 kg, possono soddisfare le esigenze sia di professionisti che di principianti. Tra le loro caratteristiche, la base antiscivolo pratica e stabile. Resistenti e duraturi, questi kettlebell possono essre usati per rafforzare la potenza muscolare ma anche per migliorare resistenza e coordinazione.

I kettlebell in ghisa sono i più diffusi, soprattutto nelle palestre. Si presentano come palle di metallo nero o grigio antracite, con maniglia dello stesso materiale. Sono venduti in pesi differenti, dai 4 kg a salire. Sono strumenti professionali, ideali per eseguire esercizi più o meno complessi, attrezzi per allenare spalle e pettorali anche a casa .

Kettlebell rivestiti in neoprene

Se avete intenzione di acquistare un kettlebell per allenarvi in casa, più che un modello in ghisa - come quelli sopra descritti - meglio scegliere un modello rivestito in neoprene. In pratica si tratta di kettlebell sempre in ghisa, ma ricoperti di uno strato di gomma che ne attutisce l'impatto a terra, evitando di rovinare pavimenti e superfici domestiche.

In commercio è molto semplice trovare kettlebell rivestiti in neoprene, in tanti pesi e colori. Ecco alcuni esempi:

Kettlebell Professionale MSPORTS

Tra i kettlebell rivestiti in neoprene quelli di Msports sono adatti sia aper un uso professionale in palestra che per l'home fitness. Grazie al loro rivestimento, non solo risultano facili da pulire, ma non rischiano di danneggiare il pavimento durante l'allenamento. Robusti e resistenti, sono disponibili in diversi colori e con diversi pesi, dai 2 ai 20 kg. I clienti Amazon li consigliano come un ottimo prodotto, comodo da utilizzare anche in casa. Non essendo stabili sul pavimento, però, i kettlebell di Msports non permettono esercizi di plank poggiandosi sulle maniglie.