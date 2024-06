Kettlebell: come iniziare, esercizi e muscoli coinvolti

7. Kettlebell shoulder press

Uno studio del 2022 (The Effect of the Weight and Type of Equipment on Shoulder and Back Muscle Activity in Surface Electromyography during the Overhead Press—Preliminary Report) ha scoperto che l'esecuzione di distensioni sopra la testa con kettlebell invece che con manubri stimolava maggiormente i muscoli interessati.

I muscoli che lavorano sono: spalle, tricipiti.

Ripetizioni: 6–8.

Per questo esercizio, utilizza un peso che puoi gestire in sicurezza.

Come eseguire i kettlebell shoulder press

Stai con i piedi alla larghezza delle spalle. Tieni un kettlebell per la maniglia, con la mano destra in modo che poggi contro la parte esterna della spalla destra. Il lato del palmo della mano dovrebbe essere rivolto verso il mento e il gomito dovrebbe essere vicino al corpo. Mentre espiri, spingi il kettlebell verso l'alto in modo che il braccio sia quasi dritto sopra la testa. Abbassa lentamente il kettlebell nella posizione iniziale, mantenendo il polso e l'avambraccio in posizione neutra e il gomito vicino al corpo. Un'alternativa è la military press con kettlebell, che potete vedere nell'immagine sotto.

Esegui 6-8 ripetizioni con un braccio, quindi cambia braccio. Per iniziare, mira a eseguire 1 serie con ciascun braccio. Lavora fino a 3-4 serie per ciascun braccio man mano che diventi più avanzato.