Jump squat: come eseguirli senza errori

Gli squat sono esercizi molto utili per tonificare i glutei e, in generale, tutti gli arti inferiori. Alla lunga, però, possono diventare un po' noiosi e perdere anche di efficacia. Per dare un po' di vivacità all'allenamento una buona strategia può essere quella di aggiungere un salto. I jump squat aumentano anche la velocità, la potenza e la frequenza cardiaca , permettendo di ottenere benefici aggiuntivi . Attenzione, però: i jump squat sono facili solo all'apparenza. In realtà, nascondono parecchie insidie. Se non svolti correttamente, possono provocare indolenzimenti anomali, causare dolori e traumi a ginocchia e/o caviglie , rendere poco efficace l'allenamento.

Dolori alle anche

Chi, facendo gli squat jump, avverte dolori alle articolazioni degli arti inferiori potrebbe avere una scarsa mobilità dell'anca, una condizione molto comune a causa degli stili di vita moderni. La posizione seduta mantenuta per ore, infatti, stressa i flessori dell'anca (i muscoli che piegano i fianchi), causando tensione e dolore, specie quando ci si accovaccia. Inoltre, quando le articolazioni delle anche non sono abituate a una posizione diversa da quella seduta, hanno difficoltà ad adattarsi a movimenti "nuovi", proprio come i jump squat. Ecco perché eseguire questo tipo di esercizi può essere più difficoltoso del previsto. Per compensare, il corpo può sforzare eccessivamente ginocchia, caviglie e parte bassa della schiena, che dunque possono accusare dolori e acciacchi di vario tipo.

Gli esercizi per mobilizzare le anche

Se l'anca è poco mobile, incorporare esercizi di mobilità dell'anca nella propria routine quotidiana. Ecco due esempi.

1.Lizard Pose​

Mettersi nella posizione yoga del cane a testa in giù, formando una V rovesciata, con le mani e i piedi appoggiati a terra. Espirare mentre si piega la gamba destra e si mette il ​​piede destro tra le mani, facendo in un affondo basso. Portare la mano destra all'interno del piede destro. Assicurarsi che il ginocchio destro rimanga in linea con la caviglia destra. Guardare in basso verso il materassino, tenendo le spalle sopra i polsi e i fianchi in avanti. Mantenere questa posizione per alcuni respiri profondi e lenti prima di tornare al cane a testa in giù. Ripetere sul lato opposto.

Per un allungamento più profondo, scendere sui gomiti e/o posizionare delicatamente il ginocchio posteriore sul pavimento.

2. Pigeon Pose

Mettersi a quattro zampe con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Spostare il ginocchio destro in avanti in modo che si trovi sul pavimento dietro la mano destra. Quindi, portare la caviglia destra verso il bordo sinistro del tappetino. Raddrizzare la gamba sinistra dietro di sé in modo che la parte superiore del piede sia piatta sul tappetino. Fare in modo che i fianchi siano in avanti e il peso si distribuisca uniformemente su entrambi i lati. Tenere il petto in alto e le mani sul pavimento davanti a sé. Mantenere questa posizione per alcuni respiri lenti e profondi prima di tornare alla posizione di partenza. Ripetere sul lato opposto. Per un allungamento più profondo, portare le mani davanti a sé per piegarsi in avanti e portare il petto sul tappetino.