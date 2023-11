Il pattinaggio in linea è comunemente chiamato rollerblade , o semplicemente blading , in virtù della famosa e omonima marca di pattini in linea.

Seguendo questo principio di progettazione, i pattini in linea possono essere modificati a vari livelli, per adattarsi a discipline specifiche.

I pattini in linea hanno da due a cinque ruote in poliuretano - a seconda dello stile praticato - disposte su un'unica linea, composta da un telaio di metallo o di plastica, posizionato sul lato inferiore di uno stivaletto/scarpetta.

Il pattinaggio in linea è uno sport multidisciplinare che si riferisce a una serie di attività che richiedono l'utilizzo dei pattini in linea .

Sempre nel 1980, Scott e Brennan Olson X Games (giocatori di hockey su ghiaccio di Minneapolis, Minnesota) cercarono un modo per allenarsi durante l'estate e, scoperti i pattini in linea, fondarono la società Rollerblade. Vendettero l'azienda nel 1984 a Bob Naegele jr., che fece pubblicità al grande pubblico e vendette milioni di pattini.

Furono sviluppati altri pattini in linea come sostituti dei pattini da ghiaccio . La rivista Life pubblicò una foto del pattinatore americano Eric Heiden, mentre si allenava per le Olimpiadi del 1980, utilizzando pattini in linea su una strada del Wisconsin.

La filiale tedesca della SKF sviluppò e produsse nel 1978 dei pattini in linea con ruote per lo svolgimento dell'hockey o per il pattinaggio stradale. La produzione fu interrotta dopo solo un anno.

Il primo pattino in linea apparve in un brevetto di Parigi, nel 1819, ma fu immediatamente superato in popolarità dai pattini quad.

Discipline del pattinaggio in linea

Aggressive inline

Il pattinaggio in linea aggressivo (rollerblading, blading, skating or rolling) è una sottodisciplina focalizzata principalmente sull'esecuzione di acrobazie.

I pattini in linea usati in questo settore sono modificati per adattarsi ai grind e ai salti.

Sono identificabili da uno spazio maggiore tra la seconda e la terza ruota (noto come H-Block) che consente di eseguire grind perpendicolari alla direzione delle ruote.

E' inoltre presente una suola di plastica dura sullo stivaletto, nota come "sole plate", che consente grind paralleli alle ruote.

Questi pattini hanno ruote molto più piccole rispetto ai normali in linea. Le dimensioni ridotte consentono maggiore libertà durante i grind e meno rischi di impigliarsi.

Queste ruote hanno anche un profilo piatto per assorbire l'impatto derivante dai salti ad altezze elevate.

Alpine skating

Il pattinaggio alpino sugli skiroll deve la sua esistenza alla necessità degli sciatori di allenarsi in bassa stagione nonostante la mancanza di neve.

I pattinatori completano un percorso delimitato mentre scendono ad alta velocità.

I suoi movimenti di base sono quindi simili a quelli dello sci alpino e molti atleti praticano regolarmente entrambe le modalità.

Pattinaggio artistico/di figura

I pattinatori artistici utilizzano pattini quad o in linea.

Lo sport sembra molto simile alla sua controparte sul ghiaccio, ma più conveniente nei climi caldi.

Il pattinaggio di figura in linea è stato incluso nei campionati del mondo dal 2002.

Pattinaggio fitness/ricreativo

I pattinatori ricreativi di solito pattinano su strada, piste ciclabili o sentieri asfaltati.

Le finalità sono quelle di locomozione, hobby, da soli o in compagnia. Poiché le aree urbane tendono ad avere maggiori rischi derivanti dal traffico, molte città degli USA hanno organizzato dei gruppi sociali per rendere il pattinaggio più sicuro.

Ovviamente, i pattinatori fitness tendono a pattinare più frequentemente e a percorrere distanze più lunghe.

I pattini da fitness hanno generalmente cuscinetti più veloci e ruote più grandi, per guadagnare maggiore velocità.

I pattinatori di questa categoria tendono a pattinare in media a 16-24 km / h. Alcuni si allenano nella resistenza, fino a raggiungere i 50 km.

Freestyle skating

Il pattinaggio freestyle è una forma di pattinaggio in linea eseguita su terreno pianeggiante e si riferisce alle discipline le quali le competizioni vengono organizzate dall'International Freestyle Skaters Association.

Attualmente l'IFSA ha definito tre discipline, che devono essere offerte da qualsiasi competizione aderente: slalom freestyle, slalom veloce e salto libero.

Sono inoltre definite due discipline aggiuntive, il salto in alto e il jam, che però al momento vengono considerate facoltative.

Hockey

L'hockey su pista si svolge su una pista speciale, con pattini in linea, ed è stato ideato dai giocatori di hockey su ghiaccio per continuare ad allenarsi in bassa stagione.

I rollerblade da hockey hanno dimensioni delle ruote generalmente comprese tra 72 e 80 mm. La punta dello stivale è tipicamente squadrata. La sensazione della scarpa è generalmente la stessa dei pattini su ghiaccio.

Nordic cross skating

Questa attività sportiva è simile allo sci a rotelle; combina lo sci di fondo sulla neve e il pattinaggio in linea. In genere utilizza pattini in linea specializzati con due grandi ruote fuoristrada (4-6 pollici di diametro, tipicamente pneumatiche) e bacchette speciali che il pattinatore usa per andare più veloci. I pattinatori nordici utilizzano una tecnica simile a quella utilizzata dagli sciatori di fondo e dai pattinatori in linea. La popolarità del pattinaggio nordico sta crescendo grazie alla gamma di benefici per il fitness.

Roller soccer

Simile al calcio, il roller soccer coinvolge cinque giocatori dotati di pattini su ciascun lato, si svolge al coperto o i spazi esterni con confini appropriati. I giocatori devono segnare quanti più gol possibili con un pallone da calcio e la squadra con più gol vince la partita.

Pattinaggio di velocità

Conosciuto anche come inline racing, il pattinaggio di velocità è lo sport in cui si pattina (solitamente su superfici piane, come le piste di pattinaggio) con l'intento di arrivare primo al traguardo.

Vert skating

Un termine usato per riferirsi ai salti su rampa verticale, solitamente tra 15 e 61 cm.

Lo scopo è quello di salire più in alto del coping (che è il tubo di metallo in cima alla rampa) ed eseguire rotazioni o capriole. Si concentra su complicate manovre aeree , come rotazioni e capriole. Il pattinatore aumenta la velocità per eseguire acrobazie aeree.

Nelle competizioni, i pattinatori hanno un tempo limitato, spesso meno di un minuto, per mostrare ai giudici le loro acrobazie.

Il pattinaggio verticale faceva parte degli X Games.

Le rampe Vert sono presenti anche in molti skatepark.