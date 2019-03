Cenni storici sul jogging

La parola "jog" ebbe origine in Inghilterra verso la metà del XVI secolo. L'etimologia del termine è sconosciuta, ma potrebbe essere correlata al sostantivo "shog". Nel 1593, William Shakespeare scrisse nell'opera "Taming of the Shrew": <<you may be jogging whiles your boots are green>>. Allora significava "andarsene".

Richard Jefferies, un naturalista inglese, scrisse dei "joggers", descrivendoli come persone che si muovevano rapidamente urtando gli altri mentre transitavano. Questo uso divenne comune in tutto l'impero britannico e, nel romanzo del 1884 "My Run Home", l'autore australiano Rolf Boldrewood scrisse: <<our bedroom curtains were still drawn as I passed on my morning jog>>.

In Nuova Zelanda, negli anni '60 o '70, jogging rimpiazzava già la parola "roadwork" – importata dagli USA e riferita alla corsa di fondo dei pugili – promossa dall'allenatore Arthur Lydiard, a cui viene attribuito il merito di aver popolarizzato questo termine. L'idea di fare jogging come attività organizzata è stata discussa in un articolo sportivo in "The New Zealand Herald" nel febbraio 1962, nel quale si descriveva un gruppo di ex atleti e appassionati di fitness che si incontravano una volta alla settimana per correre a fini di "fitness e socialità". Il giornale suggeriva che il club "avrebbe potuto essere chiamato l'Auckland Joggers Club ". L'allenatore Bill Bowerman, della University of Oregon, dopo aver fatto jogging con Lydiard in Nuova Zelanda nel 1962, avviò un jogging club a Eugene all'inizio del 1963. Pubblicò dunque il libro "Jogging" nel 1966, rendendolo popolare in tutti gli Stati Uniti.